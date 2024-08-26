Застройщик в ЯНАО построил жилой дом, который развалился спустя несколько лет

ООО «Север» возвело в Муравленко (ЯНАО) жилой многоквартирник, который экспертиза признала аварийным спустя шесть лет. Почти столько же времени потребовалось местной администрации, чтобы обязать застройщика возместить ущерб. Дом, построенный для участников программы расселения из ветхого фонда, до сих пор остается предметом гражданского спора. Подробности судебной тяжбы — в материале URA.RU. Документы предоставил Арбитражный суд ЯНАО.
Власти Муравленко с 2018 года добивались от застройщика ООО «Север» безвозмездного устранения дефектов, обнаруженных в многоквартирном доме. Объект сдали в 2013 году, он предназначался для горожан, участвующих в программе расселения из аварийного фонда. Экспертиза признала жилье аварийным спустя шесть лет после ввода его в эксплуатацию.
«В период эксплуатации многоквартирного дома № 10 по улице Школьная выявлены скрытые строительные недостатки <…>, повлекшие снижение несущей способности конструкций дома», — сообщается в решении суда. В частности, эксперты обнаружили трещины по кирпичной кладке, следы намокания плит перекрытия, разрушение отделки потолков и прочее.
Компания отказалась устранять нарушения в период гарантийного срока. В мае 2020 года Арбитражный суд ЯНАО обязал ООО «Север» исполнить требования городской администрации. Однако реконструкцией дома, признанного аварийным, никто не занимался. Начался еще один судебный процесс — на этот раз мэрия требовала от застройщика оплатить убытки за содержание квартир, из которых жильцов пришлось выселить. Ущерб составлял 3,5 млн рублей.
«Управление муниципального имущества было вынуждено предоставить гражданам иные жилые помещения, пригодные для проживания либо произвести выплату возмещения за изымаемые жилые помещения», — поясняет суд.
Мэрия выиграла и этот судебный процесс. Апелляция оставила жалобу застройщика без удовлетворения. Но представители ООО «Север» на этом не остановились — очередная жалоба общества рассматривается в Восьмом Арбитражном апелляционном суде в Омске. Следующее судебное заседание суд назначил на 26 сентября. На этот раз компания добивается изменения порядка и способа исполнения судебного акта.
ООО «Север» — застройщик, зарегистрированный в Муравленко. По данным СБИС, общество ведет активную деятельность не только на территории Ямала, но и на юге Краснодарского края. В частности, компания занята подрядными работами на объекте «Туапсинский аварийно-спасательный отряд» и в последние годы показывает стабильный рост доходности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) в стенах дома по улице Набережная, 25 образовались трещины из-за строительства торгового центра. «Дом трясется, стены пляшут», — пишут надымчане в социальных сетях.
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