Индия стремится стать главным переговорщиком между Россией и Украиной. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по телефону обсудили итоги визита премьера в Киев. Как объяснил URA.RU директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, Владимир Зеленский послал российскому лидеру сигнал о готовности к мирному урегулированию.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 27 августа провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Моди рассказал Путину о своем недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины. Со своей стороны российский лидер дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые подходы РФ в отношении путей разрешения конфликта.
Моди, как опытный политик, стремится занять нишу главного переговорщика между Россией и Украиной, и его поездка в Киев 23 августа подтверждает это, заявил Орлов. «Визит на Украину, скорее всего, обусловлен двумя обстоятельствами: вторжением ВСУ в Курскую область, после которого Москва отказалась от переговорного процесса с киевским режимом, а также негласной конкуренцией с китайским лидером Си Цзиньпином за влияние в регионе и мире», — объяснил эксперт.
По словам политолога, Индия является одним из ведущих мировых игроков, способных сохранять нейтралитет и равную удаленность от враждующих сторон. Это понимают как на Западе, так и на Украине, поэтому Зеленский пытается не упустить момент, так как каждый следующий шаг «приведет его в положение цугцванг».
Орлов отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область и желание Киева укрепить переговорные позиции обернулось провалом для Украины и произвело обратный эффект. Поэтому Зеленский пытается через Моди «сохранить лицо и добиться наилучшей сделки» в преддверии еще больших потерь на фронте, добавил политолог.
«Для Киевского режима ситуация усугубляется тотальным провалом на поле боя на Покровском и Торецком направлениях. Поэтому, скорее всего, несмотря на сохранение воинственной риторики, Зеленский передал Путину послание или как минимум сигнал о готовности к переговорному процессу», — резюмировал Орлов.
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