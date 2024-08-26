Россия не оставит без ответа атаки ВСУ на Курскую область. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU возможный ответ на агрессию со стороны Украины.
«Здесь речь идет не об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет», — отметил Песков.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что президент России Владимир Путин принял решение об ответе на вылазку ВСУ в Курской области. Киев ожидает суровое наказание.
ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. Ситуация на курском направлении находится под контролем российских военных, несмотря на непрерывные боестолкновения с противником. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, линия боевого соприкосновения остается без значительных изменений. ВС РФ продолжают отражать многочисленные атаки противника.
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