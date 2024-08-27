Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента

27 августа 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Рафаэль Гросси сообщил об опасности ядерного инцидента при визите Курской АЭС Фото: Dean Calma / IAEA новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области возникла опасность ядерного инцидента на фоне боевой активности вблизи АЭС. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «В Курской области возникла опасность ядерного инцидента», — сообщил Гросси в результате поездки на Курскую АЭС. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что проведет переговоры со своими российскими коллегами о действиях по предотвращению ядерной угрозы. Также он подчеркнул, что во время визита видел следы от ударов дронов по Курской АЭС. Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов 27 августа, чтобы посетить Курскую АЭС и провести переговоры с ее руководством. Он отметил, что во время визита проведет независимую оценку ситуации. По его словам, из-за атак ВСУ есть риск серьезного повреждения станции, что может привести к ядерному инциденту. В ночь на 23 августа Киев предпринял попытку атаковать Курскую АЭС при помощи беспилотника. Однако удар был отражен российскими системами ПВО. После это случая в МАГАТЭ выразили обеспокоенность и призвали украинскую сторону к сдержанности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента на фоне боевой активности вблизи АЭС. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «В Курской области возникла опасность ядерного инцидента», — сообщил Гросси в результате поездки на Курскую АЭС. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что проведет переговоры со своими российскими коллегами о действиях по предотвращению ядерной угрозы. Также он подчеркнул, что во время визита видел следы от ударов дронов по Курской АЭС. Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов 27 августа, чтобы посетить Курскую АЭС и провести переговоры с ее руководством. Он отметил, что во время визита проведет независимую оценку ситуации. По его словам, из-за атак ВСУ есть риск серьезного повреждения станции, что может привести к ядерному инциденту. В ночь на 23 августа Киев предпринял попытку атаковать Курскую АЭС при помощи беспилотника. Однако удар был отражен российскими системами ПВО. После это случая в МАГАТЭ выразили обеспокоенность и призвали украинскую сторону к сдержанности.