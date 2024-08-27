На крупном свердловском заводе рабочего раздавило обломками металла

В Краснотурьинске (Свердловская область) 27 августа на Богословском алюминиевом заводе (входит в уральский дивизион «РУСАЛа») металлические обломки насмерть придавали рабочего. Об этом рассказали в региональной инспекции труда.
«Трагедия произошла с чистильщиком участка очистки технологического оборудования, который производил смывку шлама с многоярусного промывателя участка выщелачивания. В ходе работ произошло разрушение диафрагмы. Находясь на нажнем ярусе, работник был зажат обломками металлоконструкции диафрагмы», — сказали в ведомстве.
На данный момент сотрудники инспекции устанавливают обстоятельства трагедии, организована проверка. В пресс-службе БАЗа URA.RU пояснили, что «работы проводились согласно технологическим требованиям». Предварительной причиной аварии называют разрушение сварного шва.
Предприятие оказывает полное содействие следственным органам. К тому же руководство завода окажет помощь и всю необходимую поддержку семье погибшего сотрудника.
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