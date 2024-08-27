На крупном свердловском заводе рабочего раздавило обломками металла

На Богословском алюминиевом заводе погиб рабочий
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Уралхиммаш. Екатеринбург, сварка, деталь, сварщик, сварочные работы, завод, рабочий
Рабочий скончался до прибытия медиков (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) 27 августа на Богословском алюминиевом заводе (входит в уральский дивизион «РУСАЛа») металлические обломки насмерть придавали рабочего. Об этом рассказали в региональной инспекции труда.

«Трагедия произошла с чистильщиком участка очистки технологического оборудования, который производил смывку шлама с многоярусного промывателя участка выщелачивания. В ходе работ произошло разрушение диафрагмы. Находясь на нажнем ярусе, работник был зажат обломками металлоконструкции диафрагмы», — сказали в ведомстве.

На данный момент сотрудники инспекции устанавливают обстоятельства трагедии, организована проверка. В пресс-службе БАЗа URA.RU пояснили, что «работы проводились согласно технологическим требованиям». Предварительной причиной аварии называют разрушение сварного шва.

Предприятие оказывает полное содействие следственным органам. К тому же руководство завода окажет помощь и всю необходимую поддержку семье погибшего сотрудника.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) 27 августа на Богословском алюминиевом заводе (входит в уральский дивизион «РУСАЛа») металлические обломки насмерть придавали рабочего. Об этом рассказали в региональной инспекции труда. «Трагедия произошла с чистильщиком участка очистки технологического оборудования, который производил смывку шлама с многоярусного промывателя участка выщелачивания. В ходе работ произошло разрушение диафрагмы. Находясь на нажнем ярусе, работник был зажат обломками металлоконструкции диафрагмы», — сказали в ведомстве. На данный момент сотрудники инспекции устанавливают обстоятельства трагедии, организована проверка. В пресс-службе БАЗа URA.RU пояснили, что «работы проводились согласно технологическим требованиям». Предварительной причиной аварии называют разрушение сварного шва. Предприятие оказывает полное содействие следственным органам. К тому же руководство завода окажет помощь и всю необходимую поддержку семье погибшего сотрудника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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