Происшествия На крупном свердловском заводе рабочего раздавило обломками металла На Богословском алюминиевом заводе погиб рабочий 27 августа 2024 в 19:20 Размер текста - 17 + Рабочий скончался до прибытия медиков (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) 27 августа на Богословском алюминиевом заводе (входит в уральский дивизион «РУСАЛа») металлические обломки насмерть придавали рабочего. Об этом рассказали в региональной инспекции труда. «Трагедия произошла с чистильщиком участка очистки технологического оборудования, который производил смывку шлама с многоярусного промывателя участка выщелачивания. В ходе работ произошло разрушение диафрагмы. Находясь на нажнем ярусе, работник был зажат обломками металлоконструкции диафрагмы», — сказали в ведомстве. На данный момент сотрудники инспекции устанавливают обстоятельства трагедии, организована проверка. В пресс-службе БАЗа URA.RU пояснили, что «работы проводились согласно технологическим требованиям». Предварительной причиной аварии называют разрушение сварного шва. Предприятие оказывает полное содействие следственным органам. К тому же руководство завода окажет помощь и всю необходимую поддержку семье погибшего сотрудника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Краснотурьинске (Свердловская область) 27 августа на Богословском алюминиевом заводе (входит в уральский дивизион «РУСАЛа») металлические обломки насмерть придавали рабочего. Об этом рассказали в региональной инспекции труда. «Трагедия произошла с чистильщиком участка очистки технологического оборудования, который производил смывку шлама с многоярусного промывателя участка выщелачивания. В ходе работ произошло разрушение диафрагмы. Находясь на нажнем ярусе, работник был зажат обломками металлоконструкции диафрагмы», — сказали в ведомстве. На данный момент сотрудники инспекции устанавливают обстоятельства трагедии, организована проверка. В пресс-службе БАЗа URA.RU пояснили, что «работы проводились согласно технологическим требованиям». Предварительной причиной аварии называют разрушение сварного шва. Предприятие оказывает полное содействие следственным органам. К тому же руководство завода окажет помощь и всю необходимую поддержку семье погибшего сотрудника. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям