Белоусов заступился за военных ВС РФ в приграничье

Военные на приграничных территориях должны быть полностью обеспечены бронетехникой, оружием и средствами защиты. Об этом на заседании координационного совета по безопасности приграничья заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Обратить особое внимание на обеспечение военных приграничья средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, огневого поражения и боеприпасами», — передает слова Белоусова РИА Новости. Глава Минобороны потребовал от Генерального штаба и Национального центра управления обороной строго контролировать выполнение всех принятых решений на заседании координационного совета по военной безопасности приграничных территорий.
Российские войска 27 августа отразили 11 атак ВСУ в Курской области, нанеся противнику потери в количестве до 65 человек. Военные ВС РФ в одном боев повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.