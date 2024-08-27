Губернатор ЯНАО Артюхов объявил о заключительных точках «Честного маршрута»

Губернатор Ямала Артюхов направился в Надым и по пути заехал в Пангоды
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Дмитрий Артюхов направился в Пангоды (архивное фото)
Дмитрий Артюхов направился в Пангоды (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
«Честный маршрут» губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о посещении завершающих пунктов «Честного маршрута». По пути в Надым Артюхов посетит Пангоды.

«Друзья, Честный маршрут близится к завершению, позади пять его ключевых точек — наши города. Везде вижу позитивные изменения, определили с командами и пункты, где нужно больше внимания или усилий. Выезжаю в Надымский район», — рассказал губернатор на своей странице «ВКонтакте».

Встреча Артюхова с жителями Пангоды запланирована в 20:00. Мероприятие пройдет возле арт-объекта «Всё в твоих руках».

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о посещении завершающих пунктов «Честного маршрута». По пути в Надым Артюхов посетит Пангоды. «Друзья, Честный маршрут близится к завершению, позади пять его ключевых точек — наши города. Везде вижу позитивные изменения, определили с командами и пункты, где нужно больше внимания или усилий. Выезжаю в Надымский район», — рассказал губернатор на своей странице «ВКонтакте». Встреча Артюхова с жителями Пангоды запланирована в 20:00. Мероприятие пройдет возле арт-объекта «Всё в твоих руках».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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