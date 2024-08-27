Губернатор ЯНАО Артюхов объявил о заключительных точках «Честного маршрута»

Дмитрий Артюхов направился в Пангоды (архивное фото)
новость из сюжета«Честный маршрут» губернатора ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о посещении завершающих пунктов «Честного маршрута». По пути в Надым Артюхов посетит Пангоды.
«Друзья, Честный маршрут близится к завершению, позади пять его ключевых точек — наши города. Везде вижу позитивные изменения, определили с командами и пункты, где нужно больше внимания или усилий. Выезжаю в Надымский район», — рассказал губернатор на своей странице «ВКонтакте».
Встреча Артюхова с жителями Пангоды запланирована в 20:00. Мероприятие пройдет возле арт-объекта «Всё в твоих руках».
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