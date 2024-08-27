27 августа 2024

Алаудинов сообщил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской области

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XXI съезд партии Единая Россия (необр). Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов сообщил о сообщил об уничтожении большого числа пехоты противника Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области российские военные нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Сегодняшний день у наших ребят действительно тоже опять же был тяжелым. Но сегодня мы действительно нанесли очень серьезное сопротивление противнику. Противник уже не катается у нас при таком уровне транспорта, как до сих пор», — заявил Алаудинов. Он сообщил об уничтожении большого числа пехоты противника и части техники.

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В Курской области российские военные нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Сегодняшний день у наших ребят действительно тоже опять же был тяжелым. Но сегодня мы действительно нанесли очень серьезное сопротивление противнику. Противник уже не катается у нас при таком уровне транспорта, как до сих пор», — заявил Алаудинов. Он сообщил об уничтожении большого числа пехоты противника и части техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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