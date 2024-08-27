Алаудинов сообщил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской области

В Курской области российские военные нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Сегодняшний день у наших ребят действительно тоже опять же был тяжелым. Но сегодня мы действительно нанесли очень серьезное сопротивление противнику. Противник уже не катается у нас при таком уровне транспорта, как до сих пор», — заявил Алаудинов. Он сообщил об уничтожении большого числа пехоты противника и части техники.
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