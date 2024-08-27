Алаудинов сообщил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской области

28 августа 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов сообщил о сообщил об уничтожении большого числа пехоты противника Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области российские военные нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Сегодняшний день у наших ребят действительно тоже опять же был тяжелым. Но сегодня мы действительно нанесли очень серьезное сопротивление противнику. Противник уже не катается у нас при таком уровне транспорта, как до сих пор», — заявил Алаудинов. Он сообщил об уничтожении большого числа пехоты противника и части техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области российские военные нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Сегодняшний день у наших ребят действительно тоже опять же был тяжелым. Но сегодня мы действительно нанесли очень серьезное сопротивление противнику. Противник уже не катается у нас при таком уровне транспорта, как до сих пор», — заявил Алаудинов. Он сообщил об уничтожении большого числа пехоты противника и части техники.