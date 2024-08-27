27 августа 2024

Cumhuriyet: Турция заявила о желании отказаться от С-400 ради F-35

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция намерена приобрести американские истребители F-35, чтобы усилить свое военное превосходство над Грециейю Об этом сообщили турецкие журналисты. Уточняется, что в ходе переговоров о возможном возвращении Турции в программу F-35, Анкара предложила США не активировать российские системы ПВО С-400, которые были куплены ранее.

«Давайте мы положим их в ящики, а вы проверите», — цитирует Cumhuriyet предложение турецкой стороны. По информации Cumhuriyet, приобретенные у России комплексы на сумму 2,5 млрд долларов до сих пор хранятся на складах в Турции. Представитель посольства США в Анкаре не опроверг информацию о переговорах. «Теперь мяч на стороне Турции, ей хорошо известны требования для покупки F-35», — отметил он.

Турций заключила с Россией контракт на закупку С-400 в 2017 году. Спустя два года начались поставки. Тогда США потребовали от Анкары отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Турция не согласилась с этим предложением.

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Турция намерена приобрести американские истребители F-35, чтобы усилить свое военное превосходство над Грециейю Об этом сообщили турецкие журналисты. Уточняется, что в ходе переговоров о возможном возвращении Турции в программу F-35, Анкара предложила США не активировать российские системы ПВО С-400, которые были куплены ранее. «Давайте мы положим их в ящики, а вы проверите», — цитирует Cumhuriyet предложение турецкой стороны. По информации Cumhuriyet, приобретенные у России комплексы на сумму 2,5 млрд долларов до сих пор хранятся на складах в Турции. Представитель посольства США в Анкаре не опроверг информацию о переговорах. «Теперь мяч на стороне Турции, ей хорошо известны требования для покупки F-35», — отметил он. Турций заключила с Россией контракт на закупку С-400 в 2017 году. Спустя два года начались поставки. Тогда США потребовали от Анкары отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Турция не согласилась с этим предложением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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