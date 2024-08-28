Раненая жительница Волчанска трое суток шла к ВС РФ, потеряв подруг под обстрелами

РИАН: раненая жительница Волчанска трое суток искала помощи РФ после удара ВСУ
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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова курган, травма, травмпункт, перелом, врач, доктор, пациент
Жительница Волчанска поступила к медикам с множественными переломами, которые получила в ходе обстрела ВСУ, передает РИАН Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жительница Волчанска Харьковской области рассказала журналистам о том, как выживала после украинского обстрела в начале августа. По словам девушки, в ходе вражеского удара она потеряла двух своих подруг. Сама горожанка чудом уцелела, но была вынуждена три дня самостоятельно искать позиции ВС РФ.

«На нас дрон упал [в Волчанске]. <…> Ну, взрыв я только услышала, и все. А потом вылезла. Смотрю, уже дымок. [Нас было трое, мои подруги мертвые] обе остались там, они сгорели. А потом я уже шла [из Волчанска в поисках позиций ВС РФ], потихонечку ползла, шла. Услышала речь какую-то. Я сначала испугалась, упала, потеряла сознание, открыла глаза, а возле меня ребятишки», — поделилась жительница города Волчанск, который, в настоящий момент, находится под украинским контролем. Слова горожанки передает РИА Новости.

Далее медики уже рассказали журналистам, что российские военные доставили женщину с переломами костей лицевого скелета, а также с ранами в районе грудной клетки, поясницы верхних и нижних конечностей. В настоящий момент ее состояние стабильное, пациентка готовится к выписке. Далее ее заберут родственники, находящиеся в России.

ВСУ активно обстреливают при помощи дронов позиции российских солдат, которые в настоящий момент находятся под городом. Бои за Волчанск на харьковском направлении проходят на протяжении более месяца. Ранее сообщалось, что ВС РФ контролируют 50 населенных пунктов в данной области.

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Жительница Волчанска Харьковской области рассказала журналистам о том, как выживала после украинского обстрела в начале августа. По словам девушки, в ходе вражеского удара она потеряла двух своих подруг. Сама горожанка чудом уцелела, но была вынуждена три дня самостоятельно искать позиции ВС РФ. «На нас дрон упал [в Волчанске]. <…> Ну, взрыв я только услышала, и все. А потом вылезла. Смотрю, уже дымок. [Нас было трое, мои подруги мертвые] обе остались там, они сгорели. А потом я уже шла [из Волчанска в поисках позиций ВС РФ], потихонечку ползла, шла. Услышала речь какую-то. Я сначала испугалась, упала, потеряла сознание, открыла глаза, а возле меня ребятишки», — поделилась жительница города Волчанск, который, в настоящий момент, находится под украинским контролем. Слова горожанки передает РИА Новости. Далее медики уже рассказали журналистам, что российские военные доставили женщину с переломами костей лицевого скелета, а также с ранами в районе грудной клетки, поясницы верхних и нижних конечностей. В настоящий момент ее состояние стабильное, пациентка готовится к выписке. Далее ее заберут родственники, находящиеся в России. ВСУ активно обстреливают при помощи дронов позиции российских солдат, которые в настоящий момент находятся под городом. Бои за Волчанск на харьковском направлении проходят на протяжении более месяца. Ранее сообщалось, что ВС РФ контролируют 50 населенных пунктов в данной области.
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