Лидер* группы «Ногу свело» пошел в Верховный суд

Иноагент Покровский обратился с жалобой в Верховный суд
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Пивоваренный завод «Патра». День пивоварни. Екатеринбург, покровский максим
Макс Покровский несколько лет живет в США Фото:

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский*, проживающий в США, обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов. Эту информацию сообщили в пресс-службе инстанции.

«Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича*. Дата судебного заседания не назначена», — цитирует РИА Новости сообщение суда. В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы уже отказывал певцу в иске, в котором Покровский обжаловал свой статус иноагента.

Покровский в 2022 году перебрался из России в США и вместе со своей группой начал гастролировать по Европе и Штатам. Позже Минюст внес артиста в реестр иноагентов. В материалах указано, что певец имеет иностранное влияние, осуществляет антироссийскую политическую деятельность и распространяет материалы украинских youtube-каналов.

Ранее Покровский называл россиян варварами, собирал деньги для ВСУ и выкрикивал со сцены националистические украинские лозунги, передает 360.ru. Также артист заявлял, что советские здания в Риге — это «шрамы совковой эстетики».

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Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский*, проживающий в США, обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов. Эту информацию сообщили в пресс-службе инстанции. «Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича*. Дата судебного заседания не назначена», — цитирует РИА Новости сообщение суда. В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы уже отказывал певцу в иске, в котором Покровский обжаловал свой статус иноагента. Покровский в 2022 году перебрался из России в США и вместе со своей группой начал гастролировать по Европе и Штатам. Позже Минюст внес артиста в реестр иноагентов. В материалах указано, что певец имеет иностранное влияние, осуществляет антироссийскую политическую деятельность и распространяет материалы украинских youtube-каналов. Ранее Покровский называл россиян варварами, собирал деньги для ВСУ и выкрикивал со сцены националистические украинские лозунги, передает 360.ru. Также артист заявлял, что советские здания в Риге — это «шрамы совковой эстетики».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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