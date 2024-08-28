Лидер* группы «Ногу свело» пошел в Верховный суд

Иноагент Покровский обратился с жалобой в Верховный суд

28 августа 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Макс Покровский несколько лет живет в США Фото: Анна Майорова © URA.RU Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский*, проживающий в США, обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов. Эту информацию сообщили в пресс-службе инстанции. «Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича*. Дата судебного заседания не назначена», — цитирует РИА Новости сообщение суда. В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы уже отказывал певцу в иске, в котором Покровский обжаловал свой статус иноагента. Покровский в 2022 году перебрался из России в США и вместе со своей группой начал гастролировать по Европе и Штатам. Позже Минюст внес артиста в реестр иноагентов. В материалах указано, что певец имеет иностранное влияние, осуществляет антироссийскую политическую деятельность и распространяет материалы украинских youtube-каналов. Ранее Покровский называл россиян варварами, собирал деньги для ВСУ и выкрикивал со сцены националистические украинские лозунги, передает 360.ru. Также артист заявлял, что советские здания в Риге — это «шрамы совковой эстетики». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский*, проживающий в США, обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иноагентов. Эту информацию сообщили в пресс-службе инстанции. «Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича*. Дата судебного заседания не назначена», — цитирует РИА Новости сообщение суда. В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы уже отказывал певцу в иске, в котором Покровский обжаловал свой статус иноагента. Покровский в 2022 году перебрался из России в США и вместе со своей группой начал гастролировать по Европе и Штатам. Позже Минюст внес артиста в реестр иноагентов. В материалах указано, что певец имеет иностранное влияние, осуществляет антироссийскую политическую деятельность и распространяет материалы украинских youtube-каналов. Ранее Покровский называл россиян варварами, собирал деньги для ВСУ и выкрикивал со сцены националистические украинские лозунги, передает 360.ru. Также артист заявлял, что советские здания в Риге — это «шрамы совковой эстетики».