Ушедший из РФ Hyundai зарегистрировал в стране новые товарные знаки

Компания Hyundai подала в Роспатент 17 заявок на регистрацию товарных знаков в России, несмотря на прекращение производства и продаж в стране. Это следует из данных электронной базы Роспатента.
«Подача заявок на товарные знаки представляет собой стратегию защиты наименований как от возможного копирования со стороны третьих лиц, так и от продаж машин неофициальными дилерами», — рассказала патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Маргарита Тарасова РИА Новости.
Заявки, поданные в августе, касаются автомобилей, автокомпонентов и аксессуаров, включая товарные знаки как Hyundai, так и суббренда Genesis. По закону, если товарный знак не используется в течение трех лет, он может быть аннулирован.
В феврале 2024 года в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Hyundai началось производство машин под новым брендом Solaris. Модельный ряд бренда Solaris включает Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX, передает RT.
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