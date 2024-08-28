Ушедший из РФ Hyundai зарегистрировал в стране новые товарные знаки

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Hyundai подал не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаков в России
Hyundai подал не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаков в России Фото:

Компания Hyundai подала в Роспатент 17 заявок на регистрацию товарных знаков в России, несмотря на прекращение производства и продаж в стране. Это следует из данных электронной базы Роспатента.

«Подача заявок на товарные знаки представляет собой стратегию защиты наименований как от возможного копирования со стороны третьих лиц, так и от продаж машин неофициальными дилерами», — рассказала патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Маргарита Тарасова РИА Новости. 

Заявки, поданные в августе, касаются автомобилей, автокомпонентов и аксессуаров, включая товарные знаки как Hyundai, так и суббренда Genesis. По закону, если товарный знак не используется в течение трех лет, он может быть аннулирован.

В феврале 2024 года в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Hyundai началось производство машин под новым брендом Solaris. Модельный ряд бренда Solaris включает Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX, передает RT

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Компания Hyundai подала в Роспатент 17 заявок на регистрацию товарных знаков в России, несмотря на прекращение производства и продаж в стране. Это следует из данных электронной базы Роспатента. «Подача заявок на товарные знаки представляет собой стратегию защиты наименований как от возможного копирования со стороны третьих лиц, так и от продаж машин неофициальными дилерами», — рассказала патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Маргарита Тарасова РИА Новости.  Заявки, поданные в августе, касаются автомобилей, автокомпонентов и аксессуаров, включая товарные знаки как Hyundai, так и суббренда Genesis. По закону, если товарный знак не используется в течение трех лет, он может быть аннулирован. В феврале 2024 года в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Hyundai началось производство машин под новым брендом Solaris. Модельный ряд бренда Solaris включает Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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