Будущие полицейские устроили гулянку под блатные песни в Нижнем Тагиле. Видео

28 августа 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Полицейские распевали песню группы «Бутырка» о тюремной жизни Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле стажеры Центра профессиональной подготовки свердловского ГУ МВД России устроили гулянку с блатными песнями прямо на территории заведения. Видео с URA.RU поделился источник. В региональном главке заявили, что будет проведена проверка. На кадрах видно, что большая компания будущих полицейских отмечает какое-то событие. Молодые люди — и парни, и девушки — одеты в служебную форму, и распевают сначала песню группы «Бутырка», а потом Anna Asti. «Аттестат в крови, по бокам конвой, а меня везут под сирены вой, и теперь там ждут друзья новые, а предметы там уголовные», «Теперь он пьяный по твоей вине… Мальчик поплыл… Царица…», — кричат собравшиеся. И хотя бутылок, банок, бокалов с алкоголем на видео нет, источник утверждает, что на территории центра будущие полицейские распивали спиртное. «Там была настоящая пьянка, гулянка. Орали блатные песни тюремной направленности. Возникает вопрос: а чему учат в этом центре будущих полицейских? И можно ли им потом доверять охрану порядка?» — поделился размышлением собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в свердловский главк. «Видео, распространенное в СМИ, будет проверено управлением по работе с личным составом регионального главка МВД на предмет, имеют ли герои ролика отношение к нашему гарнизону», — кратко сказал глава пресс-службы свердловского ГУМВД Валерий Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле стажеры Центра профессиональной подготовки свердловского ГУ МВД России устроили гулянку с блатными песнями прямо на территории заведения. Видео с URA.RU поделился источник. В региональном главке заявили, что будет проведена проверка. На кадрах видно, что большая компания будущих полицейских отмечает какое-то событие. Молодые люди — и парни, и девушки — одеты в служебную форму, и распевают сначала песню группы «Бутырка», а потом Anna Asti. «Аттестат в крови, по бокам конвой, а меня везут под сирены вой, и теперь там ждут друзья новые, а предметы там уголовные», «Теперь он пьяный по твоей вине… Мальчик поплыл… Царица…», — кричат собравшиеся. И хотя бутылок, банок, бокалов с алкоголем на видео нет, источник утверждает, что на территории центра будущие полицейские распивали спиртное. «Там была настоящая пьянка, гулянка. Орали блатные песни тюремной направленности. Возникает вопрос: а чему учат в этом центре будущих полицейских? И можно ли им потом доверять охрану порядка?» — поделился размышлением собеседник агентства. За комментарием корреспондент обратился в свердловский главк. «Видео, распространенное в СМИ, будет проверено управлением по работе с личным составом регионального главка МВД на предмет, имеют ли герои ролика отношение к нашему гарнизону», — кратко сказал глава пресс-службы свердловского ГУМВД Валерий Горелых.