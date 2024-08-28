Аэропорт Казани временно закрыт: что случилось 28 августа

На работу аэропорта Казани ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. По данным telegram-каналов, такие меры приняты из-за угрозы атаки беспилотников. О том, что происходит в аэропорту Казани — в материале URA.RU.
Временные ограничения
Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-канале сообщил, что для обеспечения безопасности полетов утром 28 августа на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Он добавил, что остановлены прием и отправка авиарейсов.
Кореняко подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.
Официальных причин ограничений пресс-секретарь не назвал. Однако telegram-канал Baza написал, что приостановление работы связано с угрозой атаки беспилотников.
Изменение направления самолетов
В аэропорту Казани рассказали РИА Новости, что рейсы из Москвы (аэропорт Шереметьево) и Сочи в город были перенаправлены. По словам собеседника агентства, в связи с ограничениями самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару. Также отмечается, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта.
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