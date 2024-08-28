Аэропорт Казани временно закрыт: что случилось 28 августа

Аэропорт Казани ограничил работу из-за угрозы атаки беспилотников
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Аэропорт Казани ограничил работу из-за угрозы атаки беспилотников (архивное фото)
Аэропорт Казани ограничил работу из-за угрозы атаки беспилотников (архивное фото) Фото:

На работу аэропорта Казани ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. По данным telegram-каналов, такие меры приняты из-за угрозы атаки беспилотников. О том, что происходит в аэропорту Казани — в материале URA.RU. 

Временные ограничения

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-канале сообщил, что для обеспечения безопасности полетов утром 28 августа на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Он добавил, что остановлены прием и отправка авиарейсов. 

Кореняко подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом. 

Официальных причин ограничений пресс-секретарь не назвал. Однако telegram-канал Baza написал, что приостановление работы связано с угрозой атаки беспилотников.

Изменение направления самолетов

В аэропорту Казани рассказали РИА Новости, что рейсы из Москвы (аэропорт Шереметьево) и Сочи в город были перенаправлены. По словам собеседника агентства, в связи с ограничениями самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару. Также отмечается, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта.

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На работу аэропорта Казани ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. По данным telegram-каналов, такие меры приняты из-за угрозы атаки беспилотников. О том, что происходит в аэропорту Казани — в материале URA.RU.  Временные ограничения Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-канале сообщил, что для обеспечения безопасности полетов утром 28 августа на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Он добавил, что остановлены прием и отправка авиарейсов.  Кореняко подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.  Официальных причин ограничений пресс-секретарь не назвал. Однако telegram-канал Baza написал, что приостановление работы связано с угрозой атаки беспилотников. Изменение направления самолетов В аэропорту Казани рассказали РИА Новости, что рейсы из Москвы (аэропорт Шереметьево) и Сочи в город были перенаправлены. По словам собеседника агентства, в связи с ограничениями самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару. Также отмечается, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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