Аэропорт Казани ограничил работу из-за угрозы атаки беспилотников

28 августа 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Аэропорт Казани приостановил прием и отправку рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу по обеспечению безопасности полетов воздушных судов с утра 28 августа. Об этом сообщили в Росавиации. «С 07:00 МСК аэропорт Казани временно приостанавливает прием и отправку авиарейсов», — сообщает Росавиация. Экипаж, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все меры по обеспечению безопасности полетов, подчеркивая, что это является их главным приоритетом. Официальных причин ограничений не называют. Однако Baza сообщает, что это связано с угрозой атаки беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу по обеспечению безопасности полетов воздушных судов с утра 28 августа. Об этом сообщили в Росавиации. «С 07:00 МСК аэропорт Казани временно приостанавливает прием и отправку авиарейсов», — сообщает Росавиация. Экипаж, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все меры по обеспечению безопасности полетов, подчеркивая, что это является их главным приоритетом. Официальных причин ограничений не называют. Однако Baza сообщает, что это связано с угрозой атаки беспилотников.