Аэропорт Казани ограничил работу из-за угрозы атаки беспилотников

Аэропорт Казани приостановил прием и отправку рейсов
Аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу по обеспечению безопасности полетов воздушных судов с утра 28 августа. Об этом сообщили в Росавиации.
«С 07:00 МСК аэропорт Казани временно приостанавливает прием и отправку авиарейсов», — сообщает Росавиация. Экипаж, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все меры по обеспечению безопасности полетов, подчеркивая, что это является их главным приоритетом.
Официальных причин ограничений не называют. Однако Baza сообщает, что это связано с угрозой атаки беспилотников.
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