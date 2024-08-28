Аэропорт Казани ограничил работу из-за угрозы атаки беспилотников

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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания аэрофлот, ra73758
Аэропорт Казани приостановил прием и отправку рейсов Фото:

Аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу по обеспечению безопасности полетов воздушных судов с утра 28 августа. Об этом сообщили в Росавиации.

«С 07:00 МСК аэропорт Казани временно приостанавливает прием и отправку авиарейсов», — сообщает Росавиация. Экипаж, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все меры по обеспечению безопасности полетов, подчеркивая, что это является их главным приоритетом.

Официальных причин ограничений не называют. Однако Baza сообщает, что это связано с угрозой атаки беспилотников.

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Аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу по обеспечению безопасности полетов воздушных судов с утра 28 августа. Об этом сообщили в Росавиации. «С 07:00 МСК аэропорт Казани временно приостанавливает прием и отправку авиарейсов», — сообщает Росавиация. Экипаж, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все меры по обеспечению безопасности полетов, подчеркивая, что это является их главным приоритетом. Официальных причин ограничений не называют. Однако Baza сообщает, что это связано с угрозой атаки беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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