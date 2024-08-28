Губернатор высказался о пожаре на нефтебазе в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил факт удара украинских беспилотников по региону, в результате чего произошло возгорание топливных баков. Он отметил, что пострадавших в ходе инцидента нет.
«В Каменском районе [Ростовской области] в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. В настоящий момент происходит тушение объекта. При этом отмечается, что угрозы распространения пожара на жилые застройки — нет.
Об атаке украинских дронов по российской территории сообщалось еще утром. О громких взрывах говорили местные жители.
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил факт удара украинских беспилотников по региону, в результате чего произошло возгорание топливных баков. Он отметил, что пострадавших в ходе инцидента нет. «В Каменском районе [Ростовской области] в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. В настоящий момент происходит тушение объекта. При этом отмечается, что угрозы распространения пожара на жилые застройки — нет. Об атаке украинских дронов по российской территории сообщалось еще утром. О громких взрывах говорили местные жители.