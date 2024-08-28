Губернатор высказался о пожаре на нефтебазе в Ростовской области

Голубев подтвердил удар дрона ВСУ по Ростовской области
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, склад, чп, возгорание, локализация пожара, пожарные
Экстренные бригады тушат возгорание склада в Ростовской области, отметил Василий Голубев (архивное фото) Фото:

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил факт удара украинских беспилотников по региону, в результате чего произошло возгорание топливных баков. Он отметил, что пострадавших в ходе инцидента нет.

«В Каменском районе [Ростовской области] в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. В настоящий момент происходит тушение объекта. При этом отмечается, что угрозы распространения пожара на жилые застройки — нет.

Об атаке украинских дронов по российской территории сообщалось еще утром. О громких взрывах говорили местные жители.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил факт удара украинских беспилотников по региону, в результате чего произошло возгорание топливных баков. Он отметил, что пострадавших в ходе инцидента нет. «В Каменском районе [Ростовской области] в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. В настоящий момент происходит тушение объекта. При этом отмечается, что угрозы распространения пожара на жилые застройки — нет. Об атаке украинских дронов по российской территории сообщалось еще утром. О громких взрывах говорили местные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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