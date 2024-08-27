27 августа 2024

В Ростовской области горит нефтебаза после атаки ВСУ. Видео

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Техника нато. Тюмень, военная техника, дрон, fpv дрон, дрон-камикадзе
Местные жители сообщают о громких взрывах Фото:

Вооруженные силы Украины атаковали Каменский район Ростовской области. Об это пишет telegram-канал Shot. Очевидцы сообщили о возгорании в поле в районе нефтебазы под Каменском-Шахтинском.

«Местные жители сообщают о громких взрывах и пожарах в районе местного НПЗ. Несколько мощных взрывов прозвучали над областью примерно в 2:45 ночи», — передает Shot.

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Вооруженные силы Украины атаковали Каменский район Ростовской области. Об это пишет telegram-канал Shot. Очевидцы сообщили о возгорании в поле в районе нефтебазы под Каменском-Шахтинском. «Местные жители сообщают о громких взрывах и пожарах в районе местного НПЗ. Несколько мощных взрывов прозвучали над областью примерно в 2:45 ночи», — передает Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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