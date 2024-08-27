Местные жители сообщают о громких взрывах
Вооруженные силы Украины атаковали Каменский район Ростовской области. Об это пишет telegram-канал Shot. Очевидцы сообщили о возгорании в поле в районе нефтебазы под Каменском-Шахтинском.
«Местные жители сообщают о громких взрывах и пожарах в районе местного НПЗ. Несколько мощных взрывов прозвучали над областью примерно в 2:45 ночи», — передает Shot.
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