В Ростовской области горит нефтебаза после атаки ВСУ. Видео

28 августа 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Местные жители сообщают о громких взрывах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вооруженные силы Украины атаковали Каменский район Ростовской области. Об это пишет telegram-канал Shot. Очевидцы сообщили о возгорании в поле в районе нефтебазы под Каменском-Шахтинском. «Местные жители сообщают о громких взрывах и пожарах в районе местного НПЗ. Несколько мощных взрывов прозвучали над областью примерно в 2:45 ночи», — передает Shot. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины атаковали Каменский район Ростовской области. Об это пишет telegram-канал Shot. Очевидцы сообщили о возгорании в поле в районе нефтебазы под Каменском-Шахтинском. «Местные жители сообщают о громких взрывах и пожарах в районе местного НПЗ. Несколько мощных взрывов прозвучали над областью примерно в 2:45 ночи», — передает Shot.