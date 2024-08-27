Общество Транспорт В Екатеринбурге массово задерживают поезда 28 августа 2024 в 11:11 Размер текста - 17 + Поезда задерживаются по техническим причинам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На вокзале Екатеринбурга утром 28 августа задерживаются девять поездов. Составы выбиваются из расписания на полтора-три часа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Следуют с задержкой поезда: № 68 Москва — Абакан; № 150 Санкт-Петербург — Челябинск; № 10 Москва — Владивосток; № 74 Санкт-Петербург — Тюмень; № 110 Москва — Новый Уренгой; № 107 Волгоград — Нижневартовск; № 378 Казань — Новый Уренгой; № 70 Москва — Чита; № 292 Москва — Красноярск», — пояснили в СвЖД. Движение поездов перенесено по техническим причинам. На данный момент железнодорожники делают все возможное для скорейшего восстановления графика. «Приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства», — добавили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На вокзале Екатеринбурга утром 28 августа задерживаются девять поездов. Составы выбиваются из расписания на полтора-три часа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Следуют с задержкой поезда: № 68 Москва — Абакан; № 150 Санкт-Петербург — Челябинск; № 10 Москва — Владивосток; № 74 Санкт-Петербург — Тюмень; № 110 Москва — Новый Уренгой; № 107 Волгоград — Нижневартовск; № 378 Казань — Новый Уренгой; № 70 Москва — Чита; № 292 Москва — Красноярск», — пояснили в СвЖД. Движение поездов перенесено по техническим причинам. На данный момент железнодорожники делают все возможное для скорейшего восстановления графика. «Приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства», — добавили в компании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям