27 августа 2024

В Екатеринбурге массово задерживают поезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал Екатеринбурга, поезд, электричка, пассажир, ржд, железнодорожный транспорт, провоз багажа
Поезда задерживаются по техническим причинам Фото:

На вокзале Екатеринбурга утром 28 августа задерживаются девять поездов. Составы выбиваются из расписания на полтора-три часа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«Следуют с задержкой поезда: № 68 Москва — Абакан; № 150 Санкт-Петербург — Челябинск; № 10 Москва — Владивосток; № 74 Санкт-Петербург — Тюмень; № 110 Москва — Новый Уренгой; № 107 Волгоград — Нижневартовск; № 378 Казань — Новый Уренгой; № 70 Москва — Чита; № 292 Москва — Красноярск», — пояснили в СвЖД. Движение поездов перенесено по техническим причинам.

На данный момент железнодорожники делают все возможное для скорейшего восстановления графика. «Приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства», — добавили в компании.

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На вокзале Екатеринбурга утром 28 августа задерживаются девять поездов. Составы выбиваются из расписания на полтора-три часа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Следуют с задержкой поезда: № 68 Москва — Абакан; № 150 Санкт-Петербург — Челябинск; № 10 Москва — Владивосток; № 74 Санкт-Петербург — Тюмень; № 110 Москва — Новый Уренгой; № 107 Волгоград — Нижневартовск; № 378 Казань — Новый Уренгой; № 70 Москва — Чита; № 292 Москва — Красноярск», — пояснили в СвЖД. Движение поездов перенесено по техническим причинам. На данный момент железнодорожники делают все возможное для скорейшего восстановления графика. «Приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства», — добавили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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