Сотрудникам ДПС придется разбираться с жесткой аварией в Кургане
В Кургане на перекрестке улиц Бажова и Профсоюзной произошло ДТП. Очевидцы сняли видео с места событий и прислали в городские telegram-каналы.
«Жесткое ДТП на перекрестке Профсоюзная-Бажова», — сообщают авторы видео, выславшие кадры в канал «Короче, Курган». Они сообщили, что на месте аварии работают экстренные службы.
Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. Представители ведомства пообещали предоставить информацию по мере выяснения подробностей аварии.
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