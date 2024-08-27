27 августа 2024

Курганцы рассказали о жестком ДТП на перекрестке Бажова-Профсоюзная. Видео

В Кургане Lada и иномарка попали в ДТП на перекрестке улиц Профсоюзная и Бажова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудникам ДПС придется разбираться с жесткой аварией в Кургане
Сотрудникам ДПС придется разбираться с жесткой аварией в Кургане Фото:

В Кургане на перекрестке улиц Бажова и Профсоюзной произошло ДТП. Очевидцы сняли видео с места событий и прислали в городские telegram-каналы.

«Жесткое ДТП на перекрестке Профсоюзная-Бажова», — сообщают авторы видео, выславшие кадры в канал «Короче, Курган». Они сообщили, что на месте аварии работают экстренные службы.

Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. Представители ведомства пообещали предоставить информацию по мере выяснения подробностей аварии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на перекрестке улиц Бажова и Профсоюзной произошло ДТП. Очевидцы сняли видео с места событий и прислали в городские telegram-каналы. «Жесткое ДТП на перекрестке Профсоюзная-Бажова», — сообщают авторы видео, выславшие кадры в канал «Короче, Курган». Они сообщили, что на месте аварии работают экстренные службы. Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. Представители ведомства пообещали предоставить информацию по мере выяснения подробностей аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...