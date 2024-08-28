Ключевого фигуранта по делу экс-невестки Чернецкого оставили в СИЗО

Бизнесмена из Екатеринбурга Петрова оставили за решеткой

28 августа 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

При этом остальных фигурантов дела отпустили под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Владелец строительной компании «Шудья» Василий Петров — обвиненный в мошенничестве вместе с директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым и экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасией — единственный из тройки, кто остался в СИЗО. Ленинский районный суд продлил ему меру пресечения. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворено. Петров будет находиться под стражей до 28 октября», — сказали в суде. При этом Чернецкую и Шахмаева ранее перевели под домашний арест. Их задержали в марте после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. По версии следствия, они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела экс-руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о деле — в специальном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец строительной компании «Шудья» Василий Петров — обвиненный в мошенничестве вместе с директором «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым и экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасией — единственный из тройки, кто остался в СИЗО. Ленинский районный суд продлил ему меру пресечения. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворено. Петров будет находиться под стражей до 28 октября», — сказали в суде. При этом Чернецкую и Шахмаева ранее перевели под домашний арест. Их задержали в марте после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. По версии следствия, они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела экс-руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о деле — в специальном сюжете URA.RU.