Telegraph: Британия втайне от США дала Киеву карт-бланш на удары по регионам РФ

Великобритания поддерживает удары Киева британскими ракетами Storm Shadow по территориям России, однако не обращается к США с официальным запросом на их разрешение. Об этом написала газета The Telegraph.
«Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow в России, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует скандал с США», — говорится в материале издания. Отмечается, что такие ракеты используются с засекреченными американскими системами, для которых требуется разрешение Вашингтона.
Однако Британия, по данным издания, не обращалась к США с официальным запросом на использование Украиной ракет на российских территориях. Кроме того, источник в Белом доме рассказал газете, что администрация американского президента Джо Байдена обеспокоена тем, что их использование, даже без одобрения США, может обострить ситуацию и привести к втягиванию американских войск в конфликт.
Ранее The Times со ссылкой на источник в правительстве Великобритании сообщило, что власти США заблокировали решение Британии, которое позволило бы Украине начать применять крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по России, передает RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что заявления Запада о желании избежать нового витка эскалации не более чему лукавство, сообщал 360.ru.
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