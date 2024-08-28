Лолита рассказала о своих татуировках

Лолита заявила, что делает себе переводные татуировки
© Служба новостей «URA.RU»
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Лолита заявила, что пока не готова к настоящим татуировкам
Лолита заявила, что пока не готова к настоящим татуировкам Фото:

Певица Лолита Милявская делает себе только переводные татуировки. Она не готова к настоящей тату, так как боится боли. Об этом рассказала сама певица, комментируя недавние появления рисунков на своем теле.

«Я никогда не говорила, что готова сделать постоянную (татуировку — прим.URA.RU) — я боюсь боли», — рассказала Лолита. Ее слова передает Пятый канал.

Певица уточнила, что временные татуировки — спасение для переменчивого настроения. Лолита не готова к настоящей татуировке не только из-за боли и настроения, но и потому что надеется на роль в театре или кино.

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Певица Лолита Милявская делает себе только переводные татуировки. Она не готова к настоящей тату, так как боится боли. Об этом рассказала сама певица, комментируя недавние появления рисунков на своем теле. «Я никогда не говорила, что готова сделать постоянную (татуировку — прим.URA.RU) — я боюсь боли», — рассказала Лолита. Ее слова передает Пятый канал. Певица уточнила, что временные татуировки — спасение для переменчивого настроения. Лолита не готова к настоящей татуировке не только из-за боли и настроения, но и потому что надеется на роль в театре или кино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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