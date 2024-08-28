Лолита рассказала о своих татуировках

Лолита заявила, что пока не готова к настоящим татуировкам
Певица Лолита Милявская делает себе только переводные татуировки. Она не готова к настоящей тату, так как боится боли. Об этом рассказала сама певица, комментируя недавние появления рисунков на своем теле.
«Я никогда не говорила, что готова сделать постоянную (татуировку — прим.URA.RU) — я боюсь боли», — рассказала Лолита. Ее слова передает Пятый канал.
Певица уточнила, что временные татуировки — спасение для переменчивого настроения. Лолита не готова к настоящей татуировке не только из-за боли и настроения, но и потому что надеется на роль в театре или кино.
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