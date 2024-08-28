Чем опасен большой усач, замеченный в Курганской области, и как от него избавиться. Инфографика

Курганцам рекомендуют вырубать зараженные усачом деревья
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Курганцы столкнулись с опасным лесным вредителем
Курганцы столкнулись с опасным лесным вредителем Фото:

Большой черный сосновый усач, известный своими разрушительными способностями, впервые за пять лет был замечен на территории Курганской области. Насекомое представляет серьезную угрозу для лесных массивов. Этот крупный жук, достигающий в длину до 30 мм и имеющий черное тело с бронзовым отливом, активен с июня по октябрь, с пиком активности в июне-июле. URA.RU расскажет, что это за насекомое и как с ним бороться. 

Вредительство и его последствия

Черный сосновый усач предпочитает заселять ослабленные, но еще жизнеспособные сосны, а также лесоматериалы, реже атакуя ели, пихты и лиственницы. Особенно опасен он в районах ветровала. В мае-июне молодые жуки прогрызают небольшой слой дерева, чтобы выбраться наружу, что приводит к дальнейшему ослаблению деревьев.

Опасные паразиты и заболевания

Одна из главных опасностей, связанных с черным сосновым усачом, — это его роль в распространении сосновой стволовой нематоды. Этот паразит вызывает быструю гибель хвойных пород, что может привести к значительным потерям в лесном хозяйстве. Кроме того, жуки могут переносить споры грибка Ceratocystis spp, вызывающего заболевание синевы древесины, которое ухудшает качество древесины и снижает ее коммерческую ценность.

Методы борьбы и профилактика

Для защиты лесов от черного соснового усача необходим комплекс мер:

  1. Регулярная очистка мест складирования лесоматериалов — важно удалять хвою, сучья, кору и древесные отходы, чтобы не создавать благоприятные условия для размножения жуков.
  2. Санитарные рубки — удаление ослабленных и поврежденных деревьев помогает предотвратить распространение вредителя.
  3. Уборка порубочных остатков — необходимо своевременно избавляться от лесных отходов, которые могут служить питательной средой для вредителя.
  4. Контроль за хранением древесины — древесина не должна храниться в лесу более 30 дней без предварительного удаления коры или обработки пестицидами.

Черный сосновый усач занесен в перечень карантинных объектов из-за своей способности распространять опасные заболевания и паразитов. Борьба с этим вредителем требует координированных усилий лесного хозяйства и санитарных служб, а также строгого соблюдения профилактических мер. Эффективное управление рисками и своевременное реагирование на угрозы помогут сохранить здоровье и устойчивость лесных экосистем.

Черный усач может доходить в размерах до 30 мм
Черный усач может доходить в размерах до 30 мм
Фото:
Способы борьбы с большим черным усачом
Способы борьбы с большим черным усачом
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Большой черный сосновый усач, известный своими разрушительными способностями, впервые за пять лет был замечен на территории Курганской области. Насекомое представляет серьезную угрозу для лесных массивов. Этот крупный жук, достигающий в длину до 30 мм и имеющий черное тело с бронзовым отливом, активен с июня по октябрь, с пиком активности в июне-июле. URA.RU расскажет, что это за насекомое и как с ним бороться.  Вредительство и его последствия Черный сосновый усач предпочитает заселять ослабленные, но еще жизнеспособные сосны, а также лесоматериалы, реже атакуя ели, пихты и лиственницы. Особенно опасен он в районах ветровала. В мае-июне молодые жуки прогрызают небольшой слой дерева, чтобы выбраться наружу, что приводит к дальнейшему ослаблению деревьев. Опасные паразиты и заболевания Одна из главных опасностей, связанных с черным сосновым усачом, — это его роль в распространении сосновой стволовой нематоды. Этот паразит вызывает быструю гибель хвойных пород, что может привести к значительным потерям в лесном хозяйстве. Кроме того, жуки могут переносить споры грибка Ceratocystis spp, вызывающего заболевание синевы древесины, которое ухудшает качество древесины и снижает ее коммерческую ценность. Методы борьбы и профилактика Для защиты лесов от черного соснового усача необходим комплекс мер: Черный сосновый усач занесен в перечень карантинных объектов из-за своей способности распространять опасные заболевания и паразитов. Борьба с этим вредителем требует координированных усилий лесного хозяйства и санитарных служб, а также строгого соблюдения профилактических мер. Эффективное управление рисками и своевременное реагирование на угрозы помогут сохранить здоровье и устойчивость лесных экосистем.
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