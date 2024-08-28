В Кремле ответили на «план победы Зеленского над РФ», в котором фигурирует Курская область

Зеленский заявлял, что Курская область — часть плана «победы над Россией»
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Москва отдает себе отчет о заявлениях Киева, Россия будет продолжать выполенения всех целей спецоперации. Так представитель Кремля Дмитрий Песков оценил новый план «победы над Россией» украинского лидера Владимира Зеленского, частью которого стало вторжение ВСУ в Курскую область.
«Не первый раз слышим такие заявления от представителей киевского режима. Мы отдаем себе отчет о сущности таких заявлений. Мы продолжаем СВО и достигнем всех поставленных целей», — сказал Песков в разговоре с журналистами.
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