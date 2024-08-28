В Кремле ответили на «план победы Зеленского над РФ», в котором фигурирует Курская область

Песков: Россия отдает отчет о сущности киевского режима
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский заявлял, что Курская область — часть плана «победы над Россией» Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Москва отдает себе отчет о заявлениях Киева, Россия будет продолжать выполенения всех целей спецоперации. Так представитель Кремля Дмитрий Песков оценил новый план «победы над Россией» украинского лидера Владимира Зеленского, частью которого стало вторжение ВСУ в Курскую область.

«Не первый раз слышим такие заявления от представителей киевского режима. Мы отдаем себе отчет о сущности таких заявлений. Мы продолжаем СВО и достигнем всех поставленных целей», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

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Москва отдает себе отчет о заявлениях Киева, Россия будет продолжать выполенения всех целей спецоперации. Так представитель Кремля Дмитрий Песков оценил новый план «победы над Россией» украинского лидера Владимира Зеленского, частью которого стало вторжение ВСУ в Курскую область. «Не первый раз слышим такие заявления от представителей киевского режима. Мы отдаем себе отчет о сущности таких заявлений. Мы продолжаем СВО и достигнем всех поставленных целей», — сказал Песков в разговоре с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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