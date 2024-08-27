27 августа 2024

В Челябинске на жилой улице нашли осколочно-фугасный снаряд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крым., боеприпасы, снаряды
Опасный снаряд уничтожили на полигоне Фото:

В Челябинске на улице Автодорожная рабочие нашли 125- миллиметровый снаряд. На место были вызваны саперы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, снаряд представлял опасность для жителей, поэтому его уничтожили.

«Специалисты группы разминирования установили, что это 125-миллиметровый танковый осколочно-фугасный снаряд с головным взрывателем, со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество. Боеприпас, долгое время пролежавший в грунте, представлял опасность жизни и здоровью окружающих», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

Специалисты поместили снаряд в специальный контейнер и вывезли на полигон. Там его уничтожили накладным снарядом.

Снаряд уничтожили на полигоне
Снаряд уничтожили на полигоне
Фото:

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В Челябинске на улице Автодорожная рабочие нашли 125- миллиметровый снаряд. На место были вызваны саперы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, снаряд представлял опасность для жителей, поэтому его уничтожили. «Специалисты группы разминирования установили, что это 125-миллиметровый танковый осколочно-фугасный снаряд с головным взрывателем, со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество. Боеприпас, долгое время пролежавший в грунте, представлял опасность жизни и здоровью окружающих», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. Специалисты поместили снаряд в специальный контейнер и вывезли на полигон. Там его уничтожили накладным снарядом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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