В Челябинске на улице Автодорожная рабочие нашли 125- миллиметровый снаряд. На место были вызваны саперы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, снаряд представлял опасность для жителей, поэтому его уничтожили.
«Специалисты группы разминирования установили, что это 125-миллиметровый танковый осколочно-фугасный снаряд с головным взрывателем, со следами глубокой коррозии, содержащий взрывчатое вещество. Боеприпас, долгое время пролежавший в грунте, представлял опасность жизни и здоровью окружающих», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.
Специалисты поместили снаряд в специальный контейнер и вывезли на полигон. Там его уничтожили накладным снарядом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!