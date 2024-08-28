Ученые из США обнаружили неожиданную опасность вейпов

University of North Carolina: курение вейпов вызывает респираторные заболевания

28 августа 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Из-за курения сигарет и вейпов возникает микробиом носа, заявили ученые Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Исследователи обнаружили у людей, курящих сигареты и вейпы, нарушение микробиома носа (микроорганизмы в носовых пазухах — прим. URA.RU), который создает условия для развития бактерий. Об этом сообщили ученые из Северной Каролины после ряда проведенных исследований. «Этот дисбаланс [микробов в носу] может спровоцировать чрезмерный рост вредоносных бактерий, увеличивая риск развития опасных респираторных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких и астма», — заявили ученые. Слова экспертов передает «Ридус». Специалисты из Северной Каролины в рамках исследования изучили 67 человек, в числе которых были курящие, и сравнили их дыхательные пути. Они пришли к выводу, что у курящих людей бактерия Staphylococcus aureus, провоцирующая пневмонию, была найдена в большом количестве, а бактерия, способная защитить дыхательные пути носа, была только у некурящих людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исследователи обнаружили у людей, курящих сигареты и вейпы, нарушение микробиома носа (микроорганизмы в носовых пазухах — прим. URA.RU), который создает условия для развития бактерий. Об этом сообщили ученые из Северной Каролины после ряда проведенных исследований. «Этот дисбаланс [микробов в носу] может спровоцировать чрезмерный рост вредоносных бактерий, увеличивая риск развития опасных респираторных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких и астма», — заявили ученые. Слова экспертов передает «Ридус». Специалисты из Северной Каролины в рамках исследования изучили 67 человек, в числе которых были курящие, и сравнили их дыхательные пути. Они пришли к выводу, что у курящих людей бактерия Staphylococcus aureus, провоцирующая пневмонию, была найдена в большом количестве, а бактерия, способная защитить дыхательные пути носа, была только у некурящих людей.