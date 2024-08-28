Ученые из США обнаружили неожиданную опасность вейпов

University of North Carolina: курение вейпов вызывает респираторные заболевания
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, курение, уголь, яд, курильщик, электронные сигареты, айкос, курильщики, вейпы, отрава, glo, гло, глошка
Из-за курения сигарет и вейпов возникает микробиом носа, заявили ученые Фото:

Исследователи обнаружили у людей, курящих сигареты и вейпы, нарушение микробиома носа (микроорганизмы в носовых пазухах — прим. URA.RU), который создает условия для развития бактерий. Об этом сообщили ученые из Северной Каролины после ряда проведенных исследований.

«Этот дисбаланс [микробов в носу] может спровоцировать чрезмерный рост вредоносных бактерий, увеличивая риск развития опасных респираторных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких и астма», — заявили ученые. Слова экспертов передает «Ридус».

Специалисты из Северной Каролины в рамках исследования изучили 67 человек, в числе которых были курящие, и сравнили их дыхательные пути. Они пришли к выводу, что у курящих людей бактерия Staphylococcus aureus, провоцирующая пневмонию, была найдена в большом количестве, а бактерия, способная защитить дыхательные пути носа, была только у некурящих людей.

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Исследователи обнаружили у людей, курящих сигареты и вейпы, нарушение микробиома носа (микроорганизмы в носовых пазухах — прим. URA.RU), который создает условия для развития бактерий. Об этом сообщили ученые из Северной Каролины после ряда проведенных исследований. «Этот дисбаланс [микробов в носу] может спровоцировать чрезмерный рост вредоносных бактерий, увеличивая риск развития опасных респираторных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких и астма», — заявили ученые. Слова экспертов передает «Ридус». Специалисты из Северной Каролины в рамках исследования изучили 67 человек, в числе которых были курящие, и сравнили их дыхательные пути. Они пришли к выводу, что у курящих людей бактерия Staphylococcus aureus, провоцирующая пневмонию, была найдена в большом количестве, а бактерия, способная защитить дыхательные пути носа, была только у некурящих людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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