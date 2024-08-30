Двадцатилетний спортсмен из Нового Уренгоя Святогор Борнобаев в составе команды из десяти человек 27 августа установил общий рекорд Гиннеса и мира, проплыв марафон в 600 километров по Енисею между городами Диксон и Дудинка — и это лишь малая часть его достижений. Северянин рассказал URA.RU, что любовь к воде у него возникла с самого детства.
Спортивная карьера
«С самого детства меня тянуло к воде. Когда встал выбор о спортивной секции, я даже не думал, а сразу сказал, что хочу плавать», — вспоминает Святогор Борнобаев.
Спортсмен родился и вырос в Новом Уренгое. Он отмечает, что администрация города и местный спорткомитет во всем помогают юным спортсменам. Борнобаев попал в СДЮШ «Юность» под крыло тренера Жанны Захаровой, которая до сих пор является таковой. Семья, как рассказывает сам герой, всячески поддерживает его во всех начинаниях и радуется успехам.
Святогор занимается плаваньем уже 13 лет. Сегодня он — чемпион России по зимнему плаванию на дистанции 200 метров вольным стилем; серебряный призер международных соревнований в Китае по сплаву на реке Хуанхэ; многократный победитель и призер этапов кубков России по зимнему плаванию. Также в его копилке много медалей с городских, региональных, Всероссийских соревнований, есть награды и международного уровня.
Холодная вода
Спортсмен отмечает, что ледяной воды он никогда не страшился. Секрет его подготовки прост — это регулярная закалка и практика.
«Холодовая подготовка в основном нарабатывается закалкой зимой. А летом это можно поддерживать только ледяным душем», — отмечает Борнобаев.
Не каждому по силам выдержать и пяти минут под струями холодной воды, но Святогор — настоящий северянин, устойчивость к холоду у него в крови. Но чтобы быть готовым к соревнованиям, одной закалки недостаточно, потому спортсмен признается — для борьбы с водной стихией необходима великолепная физическая подготовка. Он много бегает, ведь для сильных рывков в воде нужны крепкие мышцы и большой объем легких, которые справятся с нагрузкой как физической, так и холодовой.
Научная деятельность
Своими «зимними» опытами и успехами в карьере Святогор также намерен помочь и другим спортсменам. В свободное время, помимо отдыха, когда пловец встречается с друзьями, и подготовкой к новым соревнованиям, — он пишет научную работу.
«Моя научная работа по зимнему плаванью и тренировочному процессу зимних пловцов продвигается хорошо. Я уже бывал на двух научных конференциях, делал доклады. Надеюсь, что эта тема пойдет людям на пользу», — говорит Борнобаев.
Святогор учится в Тюменском государственном университете. Отмечает, что его научная работа пока находится в процессе, потому что есть куда стремиться: все особенности зимнего плаванья до конца не изучены — не каждый занимается подобным видом спорта и изучает его, потому наработки и опыт еще только приходят в нашу спортивную среду.
Часто приходится прибегать к методам проб и ошибок. Здесь важную роль играют собственные ощущения пловца — то, как он готовится к соревнованиям и какие этапы проходит. Все это отражается в его докладах и становится частью спортивной истории.
Марафон на 600 километров
«Это был новый опыт для меня. Марафон закончился успехом. Я рад, что получилось принять участие и помочь своей команде. Сейчас чувствую себя прекрасно и с удовольствием повторил бы подобный опыт», — рассказывает спортсмен.
Святогор признается, чтобы подготовиться к марафону, ему пришлось много тренироваться — основная физическая и специальная подготовки помогли спортсмену без труда преодолеть свой отрезок пути. Каждый член команды проплыл по Енисею порядка 60 километров, что позволило установить общекомандный результат в 600 километров.
Пловец отмечает, из сформировавшейся команды он знал лишь одного участника эстафеты, но ребята успели за короткий срок с 21 по 27 августа сплотиться. Поэтому заплыв прошел планомерно — четко по плану. Результатом парни довольны. Теперь им предстоит официально подтвердить достижение — документы окажутся на рассмотрении приемной комиссии участников Книги рекордов Гиннеса. Спортсмен признается, — этот процесс будет долгим.
Следующие соревнования, в которых примет участие спортсмен, пройдут в Мурманске 31 августа. В рамках фестиваля «Гольфстрим-2024» пловцы из десяти регионов будут бороться за первенство в преодолении 1200 километров в Кольском заливе. Про свои ожидания от нового старта Святогор говорит просто:
«Не люблю предугадывать результат и медали. Потому что это — открытая вода, а она непредсказуема», — отмечает Борнобаев.
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