Что ест Кейт Миддлтон, которая борется с раком

Hello: Кейт Миддлтон сосредоточится на диете во время профилактики химиотерапии

28 августа 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Хотя Кейт Миддлтон не является вегетарианкой, но известна своей страстью к здоровой пище Фото: Stephen Lock / Global Look Press Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон известна не только своим изысканным вкусом в моде и активной деятельностью в общественных мероприятиях, но и в качестве увлеченного шеф-повара со страстью к приготовлению здоровой пищи. В условиях лечения рака, правильное питание играет ключевую роль в поддержке общего состояния организма. URA.RU рассказывает, какие блюда и продукты составляют ежедневное меню девушки. Завтрак Каждое утро супруга Принца Уильяма начинает с питательных смузи, в состав которых входят капуста, спирулина, матча, шпинат, ромэн, кориандр и черника. Эти ингредиенты обеспечивают высокое содержание антиоксидантов и витаминов, способствуя поддержанию здоровья кожи и общего самочувствия. Согласно материалу британского издания Hello , Миддлтон часто выбирает овсянку, которая помогает поддерживать уровень энергии на протяжении всего дня. Обед На обед Кейт предпочитает вегетарианские блюда. Например, во время королевского тура по Индии ей подавали овощные кебабы и карри из чечевицы, что также отражает ее предпочтение к здоровому питанию. Принцесса и ее муж также являются поклонниками суши, особенно сашими из лосося, что было отмечено во время их визитов в японские рестораны. Ужин Вечером Кейт не отказывается от более сытных блюд. Жареная курица и паста — это традиционные блюда, которые она готовит для своей семьи. Во время беременности принцем Джорджем она особенно наслаждалась домашними овощными блюдами, приготовленными по рецептам из Индии. Кейт также признается в своей любви к острой пище, хотя старается смягчать остроту карри для своих детей. Закуски Принцесса предпочитает здоровые закуски, такие как сырые фрукты, ягоды годжи и папайя. Они обеспечивают необходимые витамины и минералы. В прошлом она также была замечена, наслаждаясь попкорном во время королевского тура по Канаде и США вместе с супругом. Десерт На десерт Миддлтон предпочитает традиционные сладости, такие как классический британский пудинг из липкой ириски, который она считает своим любимым угощением. Она часто наслаждается им в ресторанах родного графства Беркшир. Кроме того, принцесса увлекается выпечкой, и в 2019 году она рассказывала, что сама готовит торты для своих детей на их дни рождения. Онкология и поддержка близких Обнаруженный супруги принца Уэльского Уильяма рак значительно укрепил их отношения, позволив им по-новому взглянуть друг на друга. Британские СМИ сообщали, что Уильям стал постоянным источником поддержки для Кейт, которая после диагностики рака в марте 2024 года провела почти полгода в уединении. В этом контексте, ее недавнее появление в небольшой приходской церкви Crathie Kirk в Шотландии, впервые после известия о диагнозе, привлекло внимание общественности и СМИ. Принц Уильям сопровождал ее на этом визите. Пара сейчас проводит больше времени вместе, обсуждая свои переживания и уделяя внимание семейным делам. Уильям взял на себя ответственность за организацию семьи, в то время как Кейт сосредоточена на восстановлении и заботе о детях. После операции в январе и продолжительной борьбы с заболеванием, она вернулась к публичной жизни в июне на церемонии в честь дня рождения короля Карла III и обратилась к поклонникам с описанием своего состояния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон известна не только своим изысканным вкусом в моде и активной деятельностью в общественных мероприятиях, но и в качестве увлеченного шеф-повара со страстью к приготовлению здоровой пищи. В условиях лечения рака, правильное питание играет ключевую роль в поддержке общего состояния организма. URA.RU рассказывает, какие блюда и продукты составляют ежедневное меню девушки. Каждое утро супруга Принца Уильяма начинает с питательных смузи, в состав которых входят капуста, спирулина, матча, шпинат, ромэн, кориандр и черника. Эти ингредиенты обеспечивают высокое содержание антиоксидантов и витаминов, способствуя поддержанию здоровья кожи и общего самочувствия. Согласно материалу британского издания Hello, Миддлтон часто выбирает овсянку, которая помогает поддерживать уровень энергии на протяжении всего дня. На обед Кейт предпочитает вегетарианские блюда. Например, во время королевского тура по Индии ей подавали овощные кебабы и карри из чечевицы, что также отражает ее предпочтение к здоровому питанию. Принцесса и ее муж также являются поклонниками суши, особенно сашими из лосося, что было отмечено во время их визитов в японские рестораны. Вечером Кейт не отказывается от более сытных блюд. Жареная курица и паста — это традиционные блюда, которые она готовит для своей семьи. Во время беременности принцем Джорджем она особенно наслаждалась домашними овощными блюдами, приготовленными по рецептам из Индии. Кейт также признается в своей любви к острой пище, хотя старается смягчать остроту карри для своих детей. Принцесса предпочитает здоровые закуски, такие как сырые фрукты, ягоды годжи и папайя. Они обеспечивают необходимые витамины и минералы. В прошлом она также была замечена, наслаждаясь попкорном во время королевского тура по Канаде и США вместе с супругом. На десерт Миддлтон предпочитает традиционные сладости, такие как классический британский пудинг из липкой ириски, который она считает своим любимым угощением. Она часто наслаждается им в ресторанах родного графства Беркшир. Кроме того, принцесса увлекается выпечкой, и в 2019 году она рассказывала, что сама готовит торты для своих детей на их дни рождения. Обнаруженный супруги принца Уэльского Уильяма рак значительно укрепил их отношения, позволив им по-новому взглянуть друг на друга. Британские СМИ сообщали, что Уильям стал постоянным источником поддержки для Кейт, которая после диагностики рака в марте 2024 года провела почти полгода в уединении. В этом контексте, ее недавнее появление в небольшой приходской церкви Crathie Kirk в Шотландии, впервые после известия о диагнозе, привлекло внимание общественности и СМИ. Принц Уильям сопровождал ее на этом визите. Пара сейчас проводит больше времени вместе, обсуждая свои переживания и уделяя внимание семейным делам. Уильям взял на себя ответственность за организацию семьи, в то время как Кейт сосредоточена на восстановлении и заботе о детях. После операции в январе и продолжительной борьбы с заболеванием, она вернулась к публичной жизни в июне на церемонии в честь дня рождения короля Карла III и обратилась к поклонникам с описанием своего состояния.