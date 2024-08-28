Кандидат в гордуму Салехарда скатился в овраг, агитируя за безопасность. Видео

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Кандидат из Салехарда мог заработать серьезные увечья, снимая видео о безопасности
Кандидат из Салехарда мог заработать серьезные увечья, снимая видео о безопасности Фото:

Кандидат в городскую думу Салехарда от партии «Единая Россия» Олег Шинкарев снял видео, в котором прокатился на тюбинге с оврага, чтобы показать небезопасное место для зимних катаний на санках. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Старый овраг полюбился среди салехардских детей, <...> хотя это запрещено. Овраг не предназначен для игр или развлечений», — заключает депутат в познавательной агитации.

Шинкарев, одевшись в экипировку, на своем примере показал опасность такого развлечения. Кандидат быстро слетел в овраг, перевернулся у самого дна, заработав несколько ссадин и синяков.

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Кандидат в городскую думу Салехарда от партии «Единая Россия» Олег Шинкарев снял видео, в котором прокатился на тюбинге с оврага, чтобы показать небезопасное место для зимних катаний на санках. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Старый овраг полюбился среди салехардских детей, <...> хотя это запрещено. Овраг не предназначен для игр или развлечений», — заключает депутат в познавательной агитации. Шинкарев, одевшись в экипировку, на своем примере показал опасность такого развлечения. Кандидат быстро слетел в овраг, перевернулся у самого дна, заработав несколько ссадин и синяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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