Кандидат из Салехарда мог заработать серьезные увечья, снимая видео о безопасности
Кандидат в городскую думу Салехарда от партии «Единая Россия» Олег Шинкарев снял видео, в котором прокатился на тюбинге с оврага, чтобы показать небезопасное место для зимних катаний на санках. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Старый овраг полюбился среди салехардских детей, <...> хотя это запрещено. Овраг не предназначен для игр или развлечений», — заключает депутат в познавательной агитации.
Шинкарев, одевшись в экипировку, на своем примере показал опасность такого развлечения. Кандидат быстро слетел в овраг, перевернулся у самого дна, заработав несколько ссадин и синяков.
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