Переговоры с Украиной невозможны на фоне действий ВСУ в Курской области. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«Украинские боевики, иностранные наемники по-настоящему творят зверства, расстреливают мирных людей, волонтеров, наносят удары по гражданской инфраструктуре, бьют прицельно по журналистам, создают угрозы для объектов ядерной энергетики. Какие тут мирные переговоры в таких условиях и с кем можно проводить?», — подчеркнула Захарова. Ее слова передает РБК.
Высказывания Захаровой отражают ранее озвученную позицию президента России Владимира Путина, который также указывал на невозможность вести переговоры с теми, кто атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру, пишет RT. При этом Путин подчеркивал, что российские военные продолжают свое продвижение в Донбассе, несмотря на действия украинской стороны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. По его словам, никаких переговоров не было, и не все публикуемые СМИ сообщения являются достоверными.
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