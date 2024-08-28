МИД РФ раскрыл, как атака ВСУ на Курскую область повлияет на переговоры

Захарова: на фоне действий ВСУ под Курском переговоры с Киевом невозможны

28 августа 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Мария Захарова подчеркнула, что невозможно проводить переговоры с теми, кто расстреливает мирных жителей и наносит удары по гражданской инфраструктуре Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Переговоры с Украиной невозможны на фоне действий ВСУ в Курской области. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова на брифинге. «Украинские боевики, иностранные наемники по-настоящему творят зверства, расстреливают мирных людей, волонтеров, наносят удары по гражданской инфраструктуре, бьют прицельно по журналистам, создают угрозы для объектов ядерной энергетики. Какие тут мирные переговоры в таких условиях и с кем можно проводить?», — подчеркнула Захарова. Ее слова передает РБК. Высказывания Захаровой отражают ранее озвученную позицию президента России Владимира Путина, который также указывал на невозможность вести переговоры с теми, кто атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру, пишет RT. При этом Путин подчеркивал, что российские военные продолжают свое продвижение в Донбассе, несмотря на действия украинской стороны. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. По его словам, никаких переговоров не было, и не все публикуемые СМИ сообщения являются достоверными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переговоры с Украиной невозможны на фоне действий ВСУ в Курской области. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова на брифинге. «Украинские боевики, иностранные наемники по-настоящему творят зверства, расстреливают мирных людей, волонтеров, наносят удары по гражданской инфраструктуре, бьют прицельно по журналистам, создают угрозы для объектов ядерной энергетики. Какие тут мирные переговоры в таких условиях и с кем можно проводить?», — подчеркнула Захарова. Ее слова передает РБК. Высказывания Захаровой отражают ранее озвученную позицию президента России Владимира Путина, который также указывал на невозможность вести переговоры с теми, кто атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру, пишет RT. При этом Путин подчеркивал, что российские военные продолжают свое продвижение в Донбассе, несмотря на действия украинской стороны. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. По его словам, никаких переговоров не было, и не все публикуемые СМИ сообщения являются достоверными.