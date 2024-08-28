Shot: мужчина, выбросивший из окна жену с ребенком, жалеет о поступке частично

Мужчина, выбросивший из окна жену и ребенка, частично жалеет о произошедшем

28 августа 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Мужчина, выбросивший из окна жену и ребенка, частично жалеет о своем поступке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новость по теме В Лефортово мужчина выбросил из окна женщину с ребенком: что известно к этому часу. Фотогалерея Александр Липатов, которого обвиняют в том, что он выбросил из окна жену и ребенка, частично жалеет о случившемся. Telegram-канал SHOT сообщает, что москвич не до конца понимает, что произошло. «У Липатова замедлено мышление, на вопросы отвечает невнятно. Предварительно, это связано с тем, что перед убийством супруги и сына он принял огромное количество антидепрессантов. Подозреваемый не до конца понимает, что с ним творится, он ищет смысл своих действий», -пишет SHOT. Отмечается, что состояние острого психоза, в котором находился мужчина, удалось заглушить. По данным СМИ, следы алкоголя и запрещенных веществ в крови Александра Липатова обнаружено не было. Результаты анализов показали, что мужчина принимал антидепрессанты. По одной из версий, мужчина сошел с ума из-за стресса. Он был вызван давлением на работе и размышлениями о систематизации своей жизни. Якобы, в день трагедии голоса сказали ему, что его жена — «демон», а сын — «ребенок сатаны». Александра Липатова доставили на допрос в следственный комитет Лефортово. Его обвиняют в том, 25 августа он выбросил из окна квартиры на 16 этаже свою жену и младенца. После инцидента Липатов заперся в квартире и, стоя на подоконнике голым, выбрасывал из окна свои вещи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Липатов, которого обвиняют в том, что он выбросил из окна жену и ребенка, частично жалеет о случившемся. Telegram-канал SHOT сообщает, что москвич не до конца понимает, что произошло. «У Липатова замедлено мышление, на вопросы отвечает невнятно. Предварительно, это связано с тем, что перед убийством супруги и сына он принял огромное количество антидепрессантов. Подозреваемый не до конца понимает, что с ним творится, он ищет смысл своих действий», -пишет SHOT. Отмечается, что состояние острого психоза, в котором находился мужчина, удалось заглушить. По данным СМИ, следы алкоголя и запрещенных веществ в крови Александра Липатова обнаружено не было. Результаты анализов показали, что мужчина принимал антидепрессанты. По одной из версий, мужчина сошел с ума из-за стресса. Он был вызван давлением на работе и размышлениями о систематизации своей жизни. Якобы, в день трагедии голоса сказали ему, что его жена — «демон», а сын — «ребенок сатаны». Александра Липатова доставили на допрос в следственный комитет Лефортово. Его обвиняют в том, 25 августа он выбросил из окна квартиры на 16 этаже свою жену и младенца. После инцидента Липатов заперся в квартире и, стоя на подоконнике голым, выбрасывал из окна свои вещи.