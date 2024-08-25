В Лефортово мужчина выбросил из окна женщину с ребенком: что известно к этому часу

Мужчина, предположительно, выкинувший из окна в Москве жену и ребенка, задержан
© Служба новостей «URA.RU»
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По факту выкидывания женщины и младенца из окна многоэтажки возбуждено уголовное дело Фото:

В московском ЖК «Лефортово парк» мужчина выбросил из окна квартиры на 16 этаже свою жену и младенца, а сам заперся в квартире. После произошедшего он продолжил выбрасывать из окна вещи, стоя голым на подоконнике. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU.

Во дворе дома нашли тела

Утром 25 августа во дворе одного из жилых домов в столичном комплексе «Лефортово парк» были обнаружены тела женщины и ребенка. Они упали с высоты: мужчина выкинул свою супругу и младенца из окна на 16 этаже.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Также на место прибыл зампрокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев. Сейчас двор ЖК оцеплен.

Возбуждено уголовное дело

По факту выбрасывания женщины и ребенка из окна многоэтажки было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы устанавливает контроль всех обстоятельств случившегося. Также на ее контроле лежит расследование дела, сообщают в telegram-канале ведомства.

Что известно о мужчине, убившем свою супругу и ребенка

Выбросив в окно свою жену и младенца, мужчина заперся в квартире и долго стоят на подоконнике голым, выкидывая из окна вещи. По предварительным данным, им оказался 39-летний Александр Липатов, сотрудник Центробанка России, пишет telegram-канал Shot. Из окна он выкинул 36-летнюю жену Милену, с которой они прожили в браке примерно три года, и его дочь. Сейчас он задержан правоохранительными органами, сообщает прокуратура Москвы.

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В московском ЖК «Лефортово парк» мужчина выбросил из окна квартиры на 16 этаже свою жену и младенца, а сам заперся в квартире. После произошедшего он продолжил выбрасывать из окна вещи, стоя голым на подоконнике. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU. Утром 25 августа во дворе одного из жилых домов в столичном комплексе «Лефортово парк» были обнаружены тела женщины и ребенка. Они упали с высоты: мужчина выкинул свою супругу и младенца из окна на 16 этаже. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Также на место прибыл зампрокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев. Сейчас двор ЖК оцеплен. По факту выбрасывания женщины и ребенка из окна многоэтажки было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы устанавливает контроль всех обстоятельств случившегося. Также на ее контроле лежит расследование дела, сообщают в telegram-канале ведомства. Выбросив в окно свою жену и младенца, мужчина заперся в квартире и долго стоят на подоконнике голым, выкидывая из окна вещи. По предварительным данным, им оказался 39-летний Александр Липатов, сотрудник Центробанка России, пишет telegram-канал Shot. Из окна он выкинул 36-летнюю жену Милену, с которой они прожили в браке примерно три года, и его дочь. Сейчас он задержан правоохранительными органами, сообщает прокуратура Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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