Shot: выбросивший из окна жену и ребенка москвич сошел с ума из-за стресса

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Липатов испытывал проблемы с психическим здоровьем из-за стресса на работе, пишет Shot
Липатов испытывал проблемы с психическим здоровьем из-за стресса на работе, пишет Shot Фото:

Москвич Александр Липатов, выбросивший из окна жену и ребенка, сошел с ума из-за стресса. Он был вызван давлением на работе и размышлениями о систематизации своей жизни.

«Липатов сошел с ума из-за постоянного стресса на работе и размышлений о том, как систематизировать свои мысли и свою жизнь», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что в день трагедии, разбирая вещи, Липатов вступил в спор с женой, что и стало катализатором инцидента.

По информации telegram-канала, мужчина считал свою жену «демоном», а сына «ребенком сатаны». Первые признаки изменений в его сознании появились еще в 2019 году в результате стресса и тревог на работе. Липатов пытался контролировать свои мысли и поведение.

Shot пишет, что накануне трагедии обвиняемый был уверен, что за ним следят, и принимал антидепрессанты. Утром у него случился нервный срыв, после чего он и совершил преступление. В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице с диагнозом шизофрения. Между супругами постоянно возникали конфликты, и Липатов пытался разобраться в них самостоятельно, сообщается в telegram-канале.

В московском жилом комплексе «Лефортово парк» 27 августа мужчина выбросил из окна свою жену и младенца, а затем заперся в квартире. После этого он продолжал бросать вещи из окна, находясь голым на подоконнике. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в токсикологическом отделении НИИ имени Склифосовского.

По предварительным данным, сначала он выбросил ребенка, а затем жену, хотя есть версия, что женщина могла спрыгнуть сама. Сообщается, что оба были под воздействием наркотических веществ, сообщает 360.ru.

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Москвич Александр Липатов, выбросивший из окна жену и ребенка, сошел с ума из-за стресса. Он был вызван давлением на работе и размышлениями о систематизации своей жизни. «Липатов сошел с ума из-за постоянного стресса на работе и размышлений о том, как систематизировать свои мысли и свою жизнь», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что в день трагедии, разбирая вещи, Липатов вступил в спор с женой, что и стало катализатором инцидента. По информации telegram-канала, мужчина считал свою жену «демоном», а сына «ребенком сатаны». Первые признаки изменений в его сознании появились еще в 2019 году в результате стресса и тревог на работе. Липатов пытался контролировать свои мысли и поведение. Shot пишет, что накануне трагедии обвиняемый был уверен, что за ним следят, и принимал антидепрессанты. Утром у него случился нервный срыв, после чего он и совершил преступление. В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице с диагнозом шизофрения. Между супругами постоянно возникали конфликты, и Липатов пытался разобраться в них самостоятельно, сообщается в telegram-канале. В московском жилом комплексе «Лефортово парк» 27 августа мужчина выбросил из окна свою жену и младенца, а затем заперся в квартире. После этого он продолжал бросать вещи из окна, находясь голым на подоконнике. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в токсикологическом отделении НИИ имени Склифосовского. По предварительным данным, сначала он выбросил ребенка, а затем жену, хотя есть версия, что женщина могла спрыгнуть сама. Сообщается, что оба были под воздействием наркотических веществ, сообщает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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