Shot: выбросивший из окна жену и ребенка москвич сошел с ума из-за стресса

Москвич Александр Липатов, выбросивший из окна жену и ребенка, сошел с ума из-за стресса. Он был вызван давлением на работе и размышлениями о систематизации своей жизни.
«Липатов сошел с ума из-за постоянного стресса на работе и размышлений о том, как систематизировать свои мысли и свою жизнь», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что в день трагедии, разбирая вещи, Липатов вступил в спор с женой, что и стало катализатором инцидента.
По информации telegram-канала, мужчина считал свою жену «демоном», а сына «ребенком сатаны». Первые признаки изменений в его сознании появились еще в 2019 году в результате стресса и тревог на работе. Липатов пытался контролировать свои мысли и поведение.
Shot пишет, что накануне трагедии обвиняемый был уверен, что за ним следят, и принимал антидепрессанты. Утром у него случился нервный срыв, после чего он и совершил преступление. В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице с диагнозом шизофрения. Между супругами постоянно возникали конфликты, и Липатов пытался разобраться в них самостоятельно, сообщается в telegram-канале.
В московском жилом комплексе «Лефортово парк» 27 августа мужчина выбросил из окна свою жену и младенца, а затем заперся в квартире. После этого он продолжал бросать вещи из окна, находясь голым на подоконнике. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в токсикологическом отделении НИИ имени Склифосовского.
По предварительным данным, сначала он выбросил ребенка, а затем жену, хотя есть версия, что женщина могла спрыгнуть сама. Сообщается, что оба были под воздействием наркотических веществ, сообщает 360.ru.
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