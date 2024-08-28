«Отсиживаются в тылу»: пленные бойцы ВСУ обвинили военное руководство. Видео

Пленные украинские солдаты обвинили командование в бездействии
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Украинское командование отсиживается в тылу, утверждают пленные солдаты ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен, обвинили свое военное руководство в бездействии. Они утверждают, что командиры их бросили, а сами не участвуют в боевых действиях и сидят в тылу.

«В Курском приграничье бойцам „Севера“ сдалась в плен группа ВСУшников, которых бросили командиры. По словам одного из них, ни комбат, ни командир роты не принимают участие в боевых действиях, а отсиживаются в тылу», — пишет telegram-канал «Северный Ветер».

Ранее пленный украинский боевик пожаловался на обман командования при атаке на Курскую область. По словам пленного Николая Тяжкороба, солдатам обещали, что операция в российском регионе продлится 15 дней, однако на деле военные ВСУ столкнулись с тяжелыми условиями и большими потерями. Кроме того, Тяжкороб раскритиковал поведение своих сослуживцев под Курском и сказал, что они повели себя «как дебилы», пишет RT.

Видео: telegram-канал «Северный Ветер»

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В Курской области солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен, обвинили свое военное руководство в бездействии. Они утверждают, что командиры их бросили, а сами не участвуют в боевых действиях и сидят в тылу. «В Курском приграничье бойцам „Севера“ сдалась в плен группа ВСУшников, которых бросили командиры. По словам одного из них, ни комбат, ни командир роты не принимают участие в боевых действиях, а отсиживаются в тылу», — пишет telegram-канал «Северный Ветер». Ранее пленный украинский боевик пожаловался на обман командования при атаке на Курскую область. По словам пленного Николая Тяжкороба, солдатам обещали, что операция в российском регионе продлится 15 дней, однако на деле военные ВСУ столкнулись с тяжелыми условиями и большими потерями. Кроме того, Тяжкороб раскритиковал поведение своих сослуживцев под Курском и сказал, что они повели себя «как дебилы», пишет RT. Видео: telegram-канал «Северный Ветер»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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