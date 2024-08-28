«Отсиживаются в тылу»: пленные бойцы ВСУ обвинили военное руководство. Видео

Пленные украинские солдаты обвинили командование в бездействии

28 августа 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Украинское командование отсиживается в тылу, утверждают пленные солдаты ВСУ Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен, обвинили свое военное руководство в бездействии. Они утверждают, что командиры их бросили, а сами не участвуют в боевых действиях и сидят в тылу. «В Курском приграничье бойцам „Севера“ сдалась в плен группа ВСУшников, которых бросили командиры. По словам одного из них, ни комбат, ни командир роты не принимают участие в боевых действиях, а отсиживаются в тылу», — пишет telegram-канал «Северный Ветер». Ранее пленный украинский боевик пожаловался на обман командования при атаке на Курскую область. По словам пленного Николая Тяжкороба, солдатам обещали, что операция в российском регионе продлится 15 дней, однако на деле военные ВСУ столкнулись с тяжелыми условиями и большими потерями. Кроме того, Тяжкороб раскритиковал поведение своих сослуживцев под Курском и сказал, что они повели себя «как дебилы», пишет RT. Видео: telegram-канал «Северный Ветер» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен, обвинили свое военное руководство в бездействии. Они утверждают, что командиры их бросили, а сами не участвуют в боевых действиях и сидят в тылу. «В Курском приграничье бойцам „Севера“ сдалась в плен группа ВСУшников, которых бросили командиры. По словам одного из них, ни комбат, ни командир роты не принимают участие в боевых действиях, а отсиживаются в тылу», — пишет telegram-канал «Северный Ветер». Ранее пленный украинский боевик пожаловался на обман командования при атаке на Курскую область. По словам пленного Николая Тяжкороба, солдатам обещали, что операция в российском регионе продлится 15 дней, однако на деле военные ВСУ столкнулись с тяжелыми условиями и большими потерями. Кроме того, Тяжкороб раскритиковал поведение своих сослуживцев под Курском и сказал, что они повели себя «как дебилы», пишет RT. Видео: telegram-канал «Северный Ветер»