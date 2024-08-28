28 августа 2024

По итогам «Честного маршрута» губернатор ЯНАО дал более 160 поручений

© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов провел более 20 встреч с ямальцами
Артюхов провел более 20 встреч с ямальцами Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов завершил свой «Честный маршрут». За время его проведения, глава региона проехал более 930 километров, посетил шесть городов и пять районов, осмотрел 97 объектов и дал более 160 поручений, сообщили в правительстве округа.

«Поездка длилась десять дней. За это время глава региона посетил шесть городов, а также пять отдаленных районов городов и поселков… По итогам главам муниципалитетов и окружных ведомств было дано более 160 поручений… Всего за время шестого Честного маршрута Дмитрий Артюхов проехал за рулем более 930 километров, осмотрел 97 объектов», — написано на сайте ведомства.

Основным аспектом поездки стали встречи с ямальцами — в этом году их было более 20, что является рекордом. Пообщаться с губернатором пришло суммарно свыше девяти тысяч человек. Несмотря на это, Артюхов посетовал на падение обратной связи: «Не могу сказать, что люди дают мне такую же обратную связь, нужную для решения каких-то вопросов, как это было раньше. Во многом потому что многие проблемы уже решены или решаются».

Также вовремя поездки был принят ряд важных решений для региона. Вот основные из них:

  • Супруга или родитель участника СВО смогут отправиться в санаторий для оздоровления вместе с военнослужащим. Номинал сертификата для этого увеличен со 120 до 150 тысяч рублей на человека;
  • Участникам СВО будут выплачивать по 500 тысяч рублей на покупку жилья со вторичного рынка. Эта мера поддержки начнет действовать с первого января 2025 года;
  • Меры поддержки детей военнослужащих СВО будут распространяться даже на тех, чьи отцы подписали контракт в другом регионе. Теперь ямальский пакет будет состоять из 60 пунктов;
  • В ЯНАО введут индексацию выплат семьям с тремя и более детьми. В настоящее время индексации подвержены только президентские выплаты;
  • В ЯНАО введут новые меры поддержки для сотрудников правоохранительных органов. Ими станут ежемесячные выплат, поощрения за действия, сопряженные с риском для жизни и строительство нового дома для офицеров;
  • Специальные места для подъема государственного флага появятся во всех села и поселках Ямала. Артюхов назвал большим упущением властей их нынешнее отсутствие.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов завершил свой «Честный маршрут». За время его проведения, глава региона проехал более 930 километров, посетил шесть городов и пять районов, осмотрел 97 объектов и дал более 160 поручений, сообщили в правительстве округа. «Поездка длилась десять дней. За это время глава региона посетил шесть городов, а также пять отдаленных районов городов и поселков… По итогам главам муниципалитетов и окружных ведомств было дано более 160 поручений… Всего за время шестого Честного маршрута Дмитрий Артюхов проехал за рулем более 930 километров, осмотрел 97 объектов», — написано на сайте ведомства. Основным аспектом поездки стали встречи с ямальцами — в этом году их было более 20, что является рекордом. Пообщаться с губернатором пришло суммарно свыше девяти тысяч человек. Несмотря на это, Артюхов посетовал на падение обратной связи: «Не могу сказать, что люди дают мне такую же обратную связь, нужную для решения каких-то вопросов, как это было раньше. Во многом потому что многие проблемы уже решены или решаются». Также вовремя поездки был принят ряд важных решений для региона. Вот основные из них:
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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