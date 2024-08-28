По итогам «Честного маршрута» губернатор ЯНАО дал более 160 поручений

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов завершил свой «Честный маршрут». За время его проведения, глава региона проехал более 930 километров, посетил шесть городов и пять районов, осмотрел 97 объектов и дал более 160 поручений, сообщили в правительстве округа.
«Поездка длилась десять дней. За это время глава региона посетил шесть городов, а также пять отдаленных районов городов и поселков… По итогам главам муниципалитетов и окружных ведомств было дано более 160 поручений… Всего за время шестого Честного маршрута Дмитрий Артюхов проехал за рулем более 930 километров, осмотрел 97 объектов», — написано на сайте ведомства.
Основным аспектом поездки стали встречи с ямальцами — в этом году их было более 20, что является рекордом. Пообщаться с губернатором пришло суммарно свыше девяти тысяч человек. Несмотря на это, Артюхов посетовал на падение обратной связи: «Не могу сказать, что люди дают мне такую же обратную связь, нужную для решения каких-то вопросов, как это было раньше. Во многом потому что многие проблемы уже решены или решаются».
Также вовремя поездки был принят ряд важных решений для региона. Вот основные из них:
- Супруга или родитель участника СВО смогут отправиться в санаторий для оздоровления вместе с военнослужащим. Номинал сертификата для этого увеличен со 120 до 150 тысяч рублей на человека;
- Участникам СВО будут выплачивать по 500 тысяч рублей на покупку жилья со вторичного рынка. Эта мера поддержки начнет действовать с первого января 2025 года;
- Меры поддержки детей военнослужащих СВО будут распространяться даже на тех, чьи отцы подписали контракт в другом регионе. Теперь ямальский пакет будет состоять из 60 пунктов;
- В ЯНАО введут индексацию выплат семьям с тремя и более детьми. В настоящее время индексации подвержены только президентские выплаты;
- В ЯНАО введут новые меры поддержки для сотрудников правоохранительных органов. Ими станут ежемесячные выплат, поощрения за действия, сопряженные с риском для жизни и строительство нового дома для офицеров;
- Специальные места для подъема государственного флага появятся во всех села и поселках Ямала. Артюхов назвал большим упущением властей их нынешнее отсутствие.
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