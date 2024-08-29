VK создала крупнейшее облачное хранилище видеоконтента в России

29 августа 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

VK объединила видеоконтент платформ «VK видео», «Дзен» и «ОК.Видео» Фото: Размик Закарян © URA.RU Технологический холдинг VK объединил видеоконтент трех платформ «VK видео», «Дзен» и «ОК.Видео» в единое облачное хранилище, созданное на базе собственной разработки, объем которого превысил 1,5 миллиарда гигабайт. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «VK объединила видеоконтент платформ VK Видео, Дзен и ОК.Видео в едином хранилище на основе собственной разработки — one-cloud», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что объем хранилища превысил 1,5 эксабайта или более 1,5 миллиарда гигабайт. Так оно стало самой крупной библиотекой видеоконтента среди российских платформ. Как заявили в компании, внедрение облачного хранилища повысило надежность хранения видео. В частности, если выходят из строя какие-то хранилища, то данные автоматически восстанавливаются и копируются на другие носители. Кроме того, благодаря one-cloud взаимодействие с платформами стало более удобным. «Мы создаем и внедряем новые технологии хранения и доставки видеоконтента, чтобы и пользователям, и авторам было удобно взаимодействовать с любой из платформ VK», — рассказал CTO ВКонтакте и VK Видео Сергей Ляджин. Он добавил, что библиотека позволяет минимизировать дублирование контента, а также помогает авторам повышать охваты. Разработка нового сервиса для хранения видеоконтента в VK происходит на фоне технических неполадок, с которыми столкнулся видеохостинг YouTube в России. На данный момент российские пользователи сервиса жалуются на крайне медленную загрузку видео, его плохое качество и невозможность зайти в свой аккаунт. О том, почему YouTube плохо работает в России — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Технологический холдинг VK объединил видеоконтент трех платформ «VK видео», «Дзен» и «ОК.Видео» в единое облачное хранилище, созданное на базе собственной разработки, объем которого превысил 1,5 миллиарда гигабайт. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «VK объединила видеоконтент платформ VK Видео, Дзен и ОК.Видео в едином хранилище на основе собственной разработки — one-cloud», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что объем хранилища превысил 1,5 эксабайта или более 1,5 миллиарда гигабайт. Так оно стало самой крупной библиотекой видеоконтента среди российских платформ. Как заявили в компании, внедрение облачного хранилища повысило надежность хранения видео. В частности, если выходят из строя какие-то хранилища, то данные автоматически восстанавливаются и копируются на другие носители. Кроме того, благодаря one-cloud взаимодействие с платформами стало более удобным. «Мы создаем и внедряем новые технологии хранения и доставки видеоконтента, чтобы и пользователям, и авторам было удобно взаимодействовать с любой из платформ VK», — рассказал CTO ВКонтакте и VK Видео Сергей Ляджин. Он добавил, что библиотека позволяет минимизировать дублирование контента, а также помогает авторам повышать охваты. Разработка нового сервиса для хранения видеоконтента в VK происходит на фоне технических неполадок, с которыми столкнулся видеохостинг YouTube в России. На данный момент российские пользователи сервиса жалуются на крайне медленную загрузку видео, его плохое качество и невозможность зайти в свой аккаунт. О том, почему YouTube плохо работает в России — в материале URA.RU.