Песков: откуда у Дурова гражданство Франции — не наше дело

То, что основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции, не является делом России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дуров все еще является гражданином России, а что касается получения французского гражданство — это не наше дело», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Кремлю неизвестно, сколько гражданств имеет предприниматель.
Павлу Дурову ранее предъявили обвинение во Франции. Предприниматель обвиняется в десяти правонарушениях, в том числе в администрировании платформы с целью проведения незаконных транзакций.
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