Песков: откуда у Дурова гражданство Франции — не наше дело

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Кремлю неизвестно, сколько гражданств имеет Павел Дуров, сказал Дмитрий Песков Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

То, что основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции, не является делом России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дуров все еще является гражданином России, а что касается получения французского гражданство — это не наше дело», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Кремлю неизвестно, сколько гражданств имеет предприниматель.

Павлу Дурову ранее предъявили обвинение во Франции. Предприниматель обвиняется в десяти правонарушениях, в том числе в администрировании платформы с целью проведения незаконных транзакций.

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То, что основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции, не является делом России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Дуров все еще является гражданином России, а что касается получения французского гражданство — это не наше дело», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Кремлю неизвестно, сколько гражданств имеет предприниматель. Павлу Дурову ранее предъявили обвинение во Франции. Предприниматель обвиняется в десяти правонарушениях, в том числе в администрировании платформы с целью проведения незаконных транзакций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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