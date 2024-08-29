В мире Песков: откуда у Дурова гражданство Франции — не наше дело 29 августа 2024 в 14:41 Размер текста - 17 + Кремлю неизвестно, сколько гражданств имеет Павел Дуров, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции То, что основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции, не является делом России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Дуров все еще является гражданином России, а что касается получения французского гражданство — это не наше дело», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Кремлю неизвестно, сколько гражданств имеет предприниматель. Павлу Дурову ранее предъявили обвинение во Франции. Предприниматель обвиняется в десяти правонарушениях, в том числе в администрировании платформы с целью проведения незаконных транзакций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! То, что основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Франции, не является делом России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Дуров все еще является гражданином России, а что касается получения французского гражданство — это не наше дело», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Кремлю неизвестно, сколько гражданств имеет предприниматель. Павлу Дурову ранее предъявили обвинение во Франции. Предприниматель обвиняется в десяти правонарушениях, в том числе в администрировании платформы с целью проведения незаконных транзакций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям