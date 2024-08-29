«Жалуйтесь не на Киев, а на себя»: Кулеба обвинил Запад в провалах ВСУ на фронте

Глава МИД Украины Кулеба заявил о бездействии Запада на провалы ВСУ на фронте
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Кулеба обвинил Запад в бездействии во время провала ВСУ на фронте Фото:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недовольство по поводу задержек в принятии решений со стороны западных партнеров. По его мнению, это сдерживает эффективность действий украинской армии.

«Те, кто обвиняют Украину в недостаточной успешности, должны всегда помнить. <…> если [решений] нет, не жалуйтесь на Украину, жалуйтесь на самих себя», — заявил Кулеба журналистам перед встречей с главами МИД Евросоюза, его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что успех украинских военных операций в значительной степени зависит от оперативности и решимости западных партнеров, Киев постоянно просит о помощи партнеров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на несоответствие заявлений руководства Украины. Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба часто высказывают противоречивые мнения, что вызывает сомнения в их намерениях вести мирный диалог с Россией.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недовольство по поводу задержек в принятии решений со стороны западных партнеров. По его мнению, это сдерживает эффективность действий украинской армии. «Те, кто обвиняют Украину в недостаточной успешности, должны всегда помнить. <…> если [решений] нет, не жалуйтесь на Украину, жалуйтесь на самих себя», — заявил Кулеба журналистам перед встречей с главами МИД Евросоюза, его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что успех украинских военных операций в значительной степени зависит от оперативности и решимости западных партнеров, Киев постоянно просит о помощи партнеров. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на несоответствие заявлений руководства Украины. Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба часто высказывают противоречивые мнения, что вызывает сомнения в их намерениях вести мирный диалог с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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