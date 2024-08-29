«Жалуйтесь не на Киев, а на себя»: Кулеба обвинил Запад в провалах ВСУ на фронте

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недовольство по поводу задержек в принятии решений со стороны западных партнеров. По его мнению, это сдерживает эффективность действий украинской армии.
«Те, кто обвиняют Украину в недостаточной успешности, должны всегда помнить. <…> если [решений] нет, не жалуйтесь на Украину, жалуйтесь на самих себя», — заявил Кулеба журналистам перед встречей с главами МИД Евросоюза, его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что успех украинских военных операций в значительной степени зависит от оперативности и решимости западных партнеров, Киев постоянно просит о помощи партнеров.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на несоответствие заявлений руководства Украины. Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба часто высказывают противоречивые мнения, что вызывает сомнения в их намерениях вести мирный диалог с Россией.
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