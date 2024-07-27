Глава Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Дмитрий Кулеба часто говорят противоположные вещи. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что именно по этой причине он не воспринимает серьезно слова о начале мирного диалога с Россией.
«Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их [Зеленского и Кулебу] не слушаю, честно говоря», — заявил Сергей Лавров. Его слова прозвучали в эфире «телеканала Россия 24».
Таким образом Лавров отреагировал на слова Кулебы, что Киев готов начать переговоры с РФ. По его словам, страна даже готовится к ним. Однако позже глава МИД Украины заявил обратное — диалога с Москвой не будет. Об этом он сообщил после визита в Китай.
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