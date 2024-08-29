29 августа 2024

Диетолог раскрыл причины, из-за которых людям хочется сладкой еды

Сладкая пища приводит ямальцев к ожирению
© Служба новостей «URA.RU»
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Кондитерские изделия любимое лакомство взрослых и детей
Кондитерские изделия любимое лакомство взрослых и детей Фото:

В городах ЯНАО появляется все больше точек фаст-фуда, а в магазинах присутствует огромное разнообразие «вредной» еды — все это сказывается на здоровье северян. Особо опасной считается тяга к сладкому — такое питание нередко перерастает в сахарную зависимость, что является причинами расстройства пищевого поведения и ожирения. О том, почему людям хочется сладких продуктов и с чем это связано, URA.RU объяснил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

Основные причины: почему человека тянет на сладкое?

Инфографика: почему человека тянет к сладкому?
Инфографика: почему человека тянет к сладкому?
Фото:

Диетолог Калинчев отмечает, что хронический стресс и тревожные, а также невротические состояния часто проявляются «заеданием» сладостями — людям не хватает серотонина (гормона счастья), и они восполняют его самым быстрым и доступным образом. Однако заедание не снижает стресс и не способствует улучшению общего состояния.

Инфографика: почему человека тянет на сладкое?
Инфографика: почему человека тянет на сладкое?
Фото:

Врач замечает, что у обычного человека, который не ведет физически активный образ жизни, нет природной потребности в сладком. «Есть очень много людей, кто не любит сладкое и не ест. Если человек ест свою норму с помощью правильных сложных углеводов, то ему не нужны простые углеводы», — говорит диетолог. Сладкая пища состоит в основном из простых углеводов. Они нужны человеку только тогда, когда ему необходим перекус перед физической нагрузкой.

Инфографика: почему людей тянет на сладкое?
Инфографика: почему людей тянет на сладкое?
Фото:

Прием сладкой пищи возможен только после основного блюда, насыщенного белками, жирами и сложными углеводами. «Сладкая пища становится проблемой, когда вместо обеда — люди едят сладкое и постоянно перебивают себе аппетит. А просто съесть десерт после приема пищи — это не проблема», — говорит диетолог.

Калинчев также заметил, что толстеют от сладкого те люди, которые употребляют его чрезмерно из-за расстройства пищевого поведения. «У людей с выраженным ожирением всегда будет РПП. Это сложная системная проблема, и все не так просто», — рассказывает врач. В таком случае человеку недостаточно просто отказаться от сладостей — ему необходима психологическая помощь и врачебный контроль.

Как избавиться от тяги к сладкому?

По мнению диетологов полный отказ от рафинированного сахара не приводит ни к каким заболеваниям. Человечество обходилось без него тысячелетиями, и не знало о психологических проблемах. Чтобы избавиться от тяги к сладкому необходимо:

  • Перейти на сытное и сбалансированное питание.
  • Ограничить количество сахара в продуктах.
  • Отдавать большее предпочтение белковой пищи.
  • Заменить сладкие кондитерские изделия на фрукты и ягоды.
  • Не «перекусывать» между приемами пищи.
  • Пользоваться заменителями сахара.
  • Повысить физическую активность.

При тяжелой зависимости необходимо обратиться к специалистам. Диетолог поможет составить правильный рацион, а психолог побороть психологические аспекты проблемы.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что быстрое питание увеличило риск ранней смерти ямальцев на 25%. Доктор Сергей Токарев объяснил, что вслед за нездоровым питанием человека настигает бремя факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: избыточная масса тела и ожирение, дислипидемия, метаболический синдром, которые существенно сокращают продолжительность жизни.

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В городах ЯНАО появляется все больше точек фаст-фуда, а в магазинах присутствует огромное разнообразие «вредной» еды — все это сказывается на здоровье северян. Особо опасной считается тяга к сладкому — такое питание нередко перерастает в сахарную зависимость, что является причинами расстройства пищевого поведения и ожирения. О том, почему людям хочется сладких продуктов и с чем это связано, URA.RU объяснил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев. Основные причины: почему человека тянет на сладкое? Диетолог Калинчев отмечает, что хронический стресс и тревожные, а также невротические состояния часто проявляются «заеданием» сладостями — людям не хватает серотонина (гормона счастья), и они восполняют его самым быстрым и доступным образом. Однако заедание не снижает стресс и не способствует улучшению общего состояния. Врач замечает, что у обычного человека, который не ведет физически активный образ жизни, нет природной потребности в сладком. «Есть очень много людей, кто не любит сладкое и не ест. Если человек ест свою норму с помощью правильных сложных углеводов, то ему не нужны простые углеводы», — говорит диетолог. Сладкая пища состоит в основном из простых углеводов. Они нужны человеку только тогда, когда ему необходим перекус перед физической нагрузкой. Прием сладкой пищи возможен только после основного блюда, насыщенного белками, жирами и сложными углеводами. «Сладкая пища становится проблемой, когда вместо обеда — люди едят сладкое и постоянно перебивают себе аппетит. А просто съесть десерт после приема пищи — это не проблема», — говорит диетолог. Калинчев также заметил, что толстеют от сладкого те люди, которые употребляют его чрезмерно из-за расстройства пищевого поведения. «У людей с выраженным ожирением всегда будет РПП. Это сложная системная проблема, и все не так просто», — рассказывает врач. В таком случае человеку недостаточно просто отказаться от сладостей — ему необходима психологическая помощь и врачебный контроль. Как избавиться от тяги к сладкому? По мнению диетологов полный отказ от рафинированного сахара не приводит ни к каким заболеваниям. Человечество обходилось без него тысячелетиями, и не знало о психологических проблемах. Чтобы избавиться от тяги к сладкому необходимо: При тяжелой зависимости необходимо обратиться к специалистам. Диетолог поможет составить правильный рацион, а психолог побороть психологические аспекты проблемы. Ранее редакция URA.RU сообщила, что быстрое питание увеличило риск ранней смерти ямальцев на 25%. Доктор Сергей Токарев объяснил, что вслед за нездоровым питанием человека настигает бремя факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: избыточная масса тела и ожирение, дислипидемия, метаболический синдром, которые существенно сокращают продолжительность жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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