В Екатеринбурге запретят распивать спиртное в День народов Среднего Урала — гуляния пройдут в Фан-зоне парка Маяковского 1 сентября. Об этом сказано в постановлении, которое подписал мэр Алексей Орлов.
Так, алкоголь запретят продавать в границах улиц: Луганской — Машинной — Ткачей — Яламова — Базового переулка. Ограничения будут действовать с 08:00 до 21:00.
В течение дня гостей праздника ждут 28 национальных и межнациональных подворий, где посетителей познакомят с культурой разных народов, их бытом, уникальными костюмами и предметами декоративно-прикладного искусства. В программе ожидаются концерт, мастер-классы от народных умельцев и развлечения для гостей всех возрастов.
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