В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя в День народов Среднего Урала. Карта

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Алкоголь запрещен. Тюмень, знак, алкоголь, зож, алкоголь запрещен, запрет на алкоголь
Запрет на продажу алкоголя будет действовать только один день Фото:

В Екатеринбурге запретят распивать спиртное в День народов Среднего Урала — гуляния пройдут в Фан-зоне парка Маяковского 1 сентября. Об этом сказано в постановлении, которое подписал мэр Алексей Орлов.

Так, алкоголь запретят продавать в границах улиц: Луганской — Машинной — Ткачей — Яламова — Базового переулка. Ограничения будут действовать с 08:00 до 21:00.

В течение дня гостей праздника ждут 28 национальных и межнациональных подворий, где посетителей познакомят с культурой разных народов, их бытом, уникальными костюмами и предметами декоративно-прикладного искусства. В программе ожидаются концерт, мастер-классы от народных умельцев и развлечения для гостей всех возрастов.

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В Екатеринбурге запретят распивать спиртное в День народов Среднего Урала — гуляния пройдут в Фан-зоне парка Маяковского 1 сентября. Об этом сказано в постановлении, которое подписал мэр Алексей Орлов. Так, алкоголь запретят продавать в границах улиц: Луганской — Машинной — Ткачей — Яламова — Базового переулка. Ограничения будут действовать с 08:00 до 21:00. В течение дня гостей праздника ждут 28 национальных и межнациональных подворий, где посетителей познакомят с культурой разных народов, их бытом, уникальными костюмами и предметами декоративно-прикладного искусства. В программе ожидаются концерт, мастер-классы от народных умельцев и развлечения для гостей всех возрастов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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