Минобороны показало уничтожение украинского БТР под Курском

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ФСБ, учения. Челябинск, бтр, бронетранспортер, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
ВС РФ уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие уничтожение бронетранспортера М113 Вооруженных сил Украины. Действия происходили в районе Курской области.

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск „Север“ было обнаружено движение бронетранспортера М113 производства США», — говорится в telegram-канале министерства. Цель была поражена боеприпасом 'Ланцет'. По данным ведомства, инцидент произошел в приграничном районе Курской области, средства объективного контроля зафиксировали момент возгорания техники.

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Министерство обороны РФ опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие уничтожение бронетранспортера М113 Вооруженных сил Украины. Действия происходили в районе Курской области. «Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск „Север“ было обнаружено движение бронетранспортера М113 производства США», — говорится в telegram-канале министерства. Цель была поражена боеприпасом 'Ланцет'. По данным ведомства, инцидент произошел в приграничном районе Курской области, средства объективного контроля зафиксировали момент возгорания техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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