Минобороны показало уничтожение украинского БТР под Курском

29 августа 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Министерство обороны РФ опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие уничтожение бронетранспортера М113 Вооруженных сил Украины. Действия происходили в районе Курской области. «Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск „Север“ было обнаружено движение бронетранспортера М113 производства США», — говорится в telegram-канале министерства. Цель была поражена боеприпасом 'Ланцет'. По данным ведомства, инцидент произошел в приграничном районе Курской области, средства объективного контроля зафиксировали момент возгорания техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство обороны РФ опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие уничтожение бронетранспортера М113 Вооруженных сил Украины. Действия происходили в районе Курской области. «Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск „Север“ было обнаружено движение бронетранспортера М113 производства США», — говорится в telegram-канале министерства. Цель была поражена боеприпасом 'Ланцет'. По данным ведомства, инцидент произошел в приграничном районе Курской области, средства объективного контроля зафиксировали момент возгорания техники.