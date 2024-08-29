Минобороны показало уничтожение украинского БТР под Курском

Министерство обороны РФ опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие уничтожение бронетранспортера М113 Вооруженных сил Украины. Действия происходили в районе Курской области.
«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск „Север“ было обнаружено движение бронетранспортера М113 производства США», — говорится в telegram-канале министерства. Цель была поражена боеприпасом 'Ланцет'. По данным ведомства, инцидент произошел в приграничном районе Курской области, средства объективного контроля зафиксировали момент возгорания техники.
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Министерство обороны РФ опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие уничтожение бронетранспортера М113 Вооруженных сил Украины. Действия происходили в районе Курской области. «Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск „Север“ было обнаружено движение бронетранспортера М113 производства США», — говорится в telegram-канале министерства. Цель была поражена боеприпасом 'Ланцет'. По данным ведомства, инцидент произошел в приграничном районе Курской области, средства объективного контроля зафиксировали момент возгорания техники.