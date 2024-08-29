Катер совершит дополнительные пассажирские рейсы между поселками ЯНАО (архивное фото)
В Пуровском районе ЯНАО катер «Ляд Айваседо» совершит дополнительные рейсы между Уренгоем и Самбургом. Об этом сообщает пресс-служба районного департамента транспорта и ЖКХ.
«На 31 августа и 7 сентября запланированы дополнительные рейсы катером по маршруту „Самбург — Уренгой — Самбург“. Время отправления и прибытия прежние», — сообщает пресс-служба районного департамента в telegram-канале.
Катер «Ляд Айваседо» является средством сообщения между отдаленными поселками ЯНАО. Навигация по реке завершается в начале октября, в 2023 году речная навигация завершилась 6 октября.
Катер совершит дополнительные рейсы до конца навигации
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