Катер совершит дополнительные рейсы до завершения навигации в ЯНАО. Фото

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Катер совершит дополнительные пассажирские рейсы между поселками ЯНАО (архивное фото)
Катер совершит дополнительные пассажирские рейсы между поселками ЯНАО (архивное фото) Фото:

В Пуровском районе ЯНАО катер «Ляд Айваседо» совершит дополнительные рейсы между Уренгоем и Самбургом. Об этом сообщает пресс-служба районного департамента транспорта и ЖКХ.

«На 31 августа и 7 сентября запланированы дополнительные рейсы катером по маршруту „Самбург — Уренгой — Самбург“. Время отправления и прибытия прежние», — сообщает пресс-служба районного департамента в telegram-канале.

Катер «Ляд Айваседо» является средством сообщения между отдаленными поселками ЯНАО. Навигация по реке завершается в начале октября, в 2023 году речная навигация завершилась 6 октября. 

Катер совершит дополнительные рейсы до конца навигации
Катер совершит дополнительные рейсы до конца навигации
Фото:

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В Пуровском районе ЯНАО катер «Ляд Айваседо» совершит дополнительные рейсы между Уренгоем и Самбургом. Об этом сообщает пресс-служба районного департамента транспорта и ЖКХ. « На 31 августа и 7 сентября запланированы дополнительные рейсы катером по маршруту „Самбург — Уренгой — Самбург“. Время отправления и прибытия прежние», — сообщает пресс-служба районного департамента в telegram-канале. Катер «Ляд Айваседо» является средством сообщения между отдаленными поселками ЯНАО. Навигация по реке завершается в начале октября, в 2023 году речная навигация завершилась 6 октября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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