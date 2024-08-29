В России планируют поднять количество пенсионных баллов для работающих пенсионеров

В России хотят поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам

30 августа 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

Работающим пожилым людям предлагают более справедливую индексацию пенсий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Российские власти предложили поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Это позволит им ежегодно копить баллы наравне с трудоспособным населением. «Запланирована коррекция начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в пользу работающих пенсионеров. Сейчас им ежегодно начисляться не более трех ИПК в год», — сообщает РБК, ссылаясь на имеющийся документ комиссии Госсовета от 28 августа, который охватывает период до 2030 года. Документ предлагает уравнять работающих пенсионеров с трудоспособным населением и повысить пожилым работникам ИПК с 3 до 10 баллов, поскольку работодатель перечисляет за всех одинаковые суммы страховых взносов. Это предложения были внесены на заседание рабочей группы профильной Госсовета в рамках нацпроекта «Кадры». В Соцфонде РФ ранее сообщили, что с 1 августа проведут перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Также будут учтены накопленные за 2023 год пенсионные баллы. Полноценная индексация пенсий работающих пенсионеров вернется в практику только с 2025 года, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские власти предложили поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Это позволит им ежегодно копить баллы наравне с трудоспособным населением. «Запланирована коррекция начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в пользу работающих пенсионеров. Сейчас им ежегодно начисляться не более трех ИПК в год», — сообщает РБК, ссылаясь на имеющийся документ комиссии Госсовета от 28 августа, который охватывает период до 2030 года. Документ предлагает уравнять работающих пенсионеров с трудоспособным населением и повысить пожилым работникам ИПК с 3 до 10 баллов, поскольку работодатель перечисляет за всех одинаковые суммы страховых взносов. Это предложения были внесены на заседание рабочей группы профильной Госсовета в рамках нацпроекта «Кадры». В Соцфонде РФ ранее сообщили, что с 1 августа проведут перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Также будут учтены накопленные за 2023 год пенсионные баллы. Полноценная индексация пенсий работающих пенсионеров вернется в практику только с 2025 года, пишет RT.