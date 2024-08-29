МВД РТ: новый фигурант по делу о теракте в «Крокусе» мог получить гражданство РФ

Умеджон Солиев, новый фигурант по делу о теракте в «Крокус сити холле», возможно, стал гражданином России. Информацию об этом предоставил источник в МВД Республики Таджикистан РИА Новости.
«Солиев не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана — городе Душанбе», — уточнил источник. Собеседник агентства также добавил, что «он мог получить российское гражданство, и на родине уже не прописан».
Ранее стало известно, что задержанный новый фигурант по делу о теракте в «Крокусе» находился в розыске на территории РФ с начала весны. Об этом стало известно из базы данных МВД.
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