29 августа 2024

МВД РТ: новый фигурант по делу о теракте в «Крокусе» мог получить гражданство РФ

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Новый фигурант по делу "Крокуса" больше не проживает на родине, сообщили в МВД Таджикистана
Новый фигурант по делу "Крокуса" больше не проживает на родине, сообщили в МВД Таджикистана Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Умеджон Солиев, новый фигурант по делу о теракте в «Крокус сити холле», возможно, стал гражданином России. Информацию об этом предоставил источник в МВД Республики Таджикистан РИА Новости.

«Солиев не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана — городе Душанбе», — уточнил источник. Собеседник агентства также добавил, что «он мог получить российское гражданство, и на родине уже не прописан».

Ранее стало известно, что задержанный новый фигурант по делу о теракте в «Крокусе» находился в розыске на территории РФ с начала весны. Об этом стало известно из базы данных МВД.

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Умеджон Солиев, новый фигурант по делу о теракте в «Крокус сити холле», возможно, стал гражданином России. Информацию об этом предоставил источник в МВД Республики Таджикистан РИА Новости. «Солиев не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана — городе Душанбе», — уточнил источник. Собеседник агентства также добавил, что «он мог получить российское гражданство, и на родине уже не прописан». Ранее стало известно, что задержанный новый фигурант по делу о теракте в «Крокусе» находился в розыске на территории РФ с начала весны. Об этом стало известно из базы данных МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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