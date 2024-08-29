Новый фигурант дела о «Крокусе» был в розыске в РФ с начала весны

Умеджон Солиев, 26-летний уроженец Таджикистана, фигурирующий в деле о теракте в концертном зале «Крокус», находился в розыске на территории РФ. Об этом свидетельствуют данные МВД РФ.
«Разыскивается по статье УК РФ. Переобъявлен. Ранее разыскивался», — говорится в базе данных. РИА Новости уточняют, что он был в розыске с марта 2024 года. В карточке розыска полиции не указана его национальность, однако известно, что он родился в июле 1998 года в столице Таджикистана — городе Душанбе.
Ранее сообщалось о пяти новых фигурантах в деле о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь шла о Гадоеве Ш. Н, Исмоилове З.А, Солиевых М.А и У.А и Хамидове Х.А. Сам теракт произошел 22 марта 2024 года, там погибли 145 человек.
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