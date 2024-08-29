29 августа 2024

New York Post: Киев рискует потерять ключевой для снабжения ВСУ город на востоке

New York Post: ВС РФ готовы взять Покровск
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ приближаются к Покровску, пишет New York Post
ВС РФ приближаются к Покровску, пишет New York Post Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина может утратить важный для снабжения ВСУ город Покровск (ранее Красноармейск). ВС РФ приближаются все ближе к этому важному населенному пункту. Об этом пишет американская газета New York Post.

«Российские войска приближаются к важнейшему логистическому узлу на востоке Украины Покровску, который имеет ключевое значение для поддержки войск Киева», — говорится в материале. Там добавили, что город с населением 60 тысяч человек критически важен для снабжения украинских сил в Донбассе.

Аналитики подчеркивают, что потеря Покровска может затруднить украинскую оборону в регионе и стать значительной победой для России. Этот город является последним крупным опорным пунктом ВСУ для защиты этой части фронта, заключил автор.

На покровском направлении в ДНР сложилась критическая ситуация для ВСУ, сообщил 29 августа депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) и призвал к срочной эвакуации жителей. Российские войска приблизились к важной трассе снабжения украинских сил у Покровска, передает «Ридус». Продвижение ВС РФ на данном направлении признал и замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн. Он отметил, что бои в этом районе продолжаются уже несколько недель, сообщает «Национальная служба новостей».

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Украина может утратить важный для снабжения ВСУ город Покровск (ранее Красноармейск). ВС РФ приближаются все ближе к этому важному населенному пункту. Об этом пишет американская газета New York Post. «Российские войска приближаются к важнейшему логистическому узлу на востоке Украины Покровску, который имеет ключевое значение для поддержки войск Киева», — говорится в материале. Там добавили, что город с населением 60 тысяч человек критически важен для снабжения украинских сил в Донбассе. Аналитики подчеркивают, что потеря Покровска может затруднить украинскую оборону в регионе и стать значительной победой для России. Этот город является последним крупным опорным пунктом ВСУ для защиты этой части фронта, заключил автор. На покровском направлении в ДНР сложилась критическая ситуация для ВСУ, сообщил 29 августа депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) и призвал к срочной эвакуации жителей. Российские войска приблизились к важной трассе снабжения украинских сил у Покровска, передает «Ридус». Продвижение ВС РФ на данном направлении признал и замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн. Он отметил, что бои в этом районе продолжаются уже несколько недель, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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