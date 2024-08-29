Украина может утратить важный для снабжения ВСУ город Покровск (ранее Красноармейск). ВС РФ приближаются все ближе к этому важному населенному пункту. Об этом пишет американская газета New York Post.
«Российские войска приближаются к важнейшему логистическому узлу на востоке Украины Покровску, который имеет ключевое значение для поддержки войск Киева», — говорится в материале. Там добавили, что город с населением 60 тысяч человек критически важен для снабжения украинских сил в Донбассе.
Аналитики подчеркивают, что потеря Покровска может затруднить украинскую оборону в регионе и стать значительной победой для России. Этот город является последним крупным опорным пунктом ВСУ для защиты этой части фронта, заключил автор.
На покровском направлении в ДНР сложилась критическая ситуация для ВСУ, сообщил 29 августа депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) и призвал к срочной эвакуации жителей. Российские войска приблизились к важной трассе снабжения украинских сил у Покровска, передает «Ридус». Продвижение ВС РФ на данном направлении признал и замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн. Он отметил, что бои в этом районе продолжаются уже несколько недель, сообщает «Национальная служба новостей».
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