В Верховной Раде заявили о критической для ВСУ ситуации в ДНР

Гончаренко: ситуация на Покровском направлении критическая для ВСУ
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ВСУ находятся в критической ситуации на покровском направлении в ДНР
ВСУ находятся в критической ситуации на покровском направлении в ДНР Фото:

На покровском направлении в Донецкой Народной Республике для Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов).

«На Покровском направлении (Красноармейском — Прим.ред) ситуация критическая», — заявил Гончаренко. Депутат рассказал, что на Украине возникает ощущение отсутствия плана на такой случай. Он сказал гражданам Красноармейска выезжать и города.

Ранее сообщалось, что ВСУ выводят войска из районов ДНР. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила о скорой потере Киевом Красноармейска.

*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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На покровском направлении в Донецкой Народной Республике для Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов). «На Покровском направлении (Красноармейском — Прим.ред) ситуация критическая», — заявил Гончаренко. Депутат рассказал, что на Украине возникает ощущение отсутствия плана на такой случай. Он сказал гражданам Красноармейска выезжать и города. Ранее сообщалось, что ВСУ выводят войска из районов ДНР. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила о скорой потере Киевом Красноармейска. *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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