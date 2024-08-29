На покровском направлении в Донецкой Народной Республике для Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов).
«На Покровском направлении (Красноармейском — Прим.ред) ситуация критическая», — заявил Гончаренко. Депутат рассказал, что на Украине возникает ощущение отсутствия плана на такой случай. Он сказал гражданам Красноармейска выезжать и города.
Ранее сообщалось, что ВСУ выводят войска из районов ДНР. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила о скорой потере Киевом Красноармейска.
*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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