Требование украинского лидера Владимира Зеленского о поставке 100 истребителей F-16 кажется нелепым, так как Украине негде взять столько обученных пилотов. Такое заявление сделал офицер Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.
«Зеленский утверждает, что им необходимо в общей сложности 100 истребителей F-16, но где они возьмут пилотов — никто не знает», — заявил Дэвис на своем youtube-канале. Он добавил, что особенно странно это звучит после недавнего крушения одного из F-16 на Украине.
Дэвис подчеркнул, что «если лучший пилот ВСУ допустил ошибку, что сказать об остальных?» Попытка пересадить украинских пилотов на западные самолеты провалилась, и даже американских пилотов обучают управлению данной моделью истребителей не менее двух лет, заключил офицер.
4 августа Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной истребителей F-16 от западных партнеров. 29 августа Генштаб ВСУ рассказал о первой потере американского истребителя, начато расследование причин катастрофы специальной комиссией минобороны Украины, передает «Национальная служба новостей». Американские чиновники, комментируя потерю F-16, отметили риски ускоренной подготовки украинских пилотов. Газета Wall Street Journal сообщила о катастрофе, причиной которой стала ошибка пилота, сообщает «Ридус».
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