Украинские Сумы затянуты дымом, горожан просят закрыть окна

В украинских Сумах начался крупный пожар
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В Сумской области начался пожар, сообщили в военной администрации области Фото:
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В Сумской области на севере Украины начался крупный пожар, власти призывают граждан не выходить из домов и закрыть окна. Об этом сообщает областная военная администрация.

«Из-за пожара наблюдается задымление в отдельных районах города. В связи с этим жителей просят «плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений», — говорится в telegram-канале ведомства. На место выехали пожарные и экстренные службы.

Ранее украинские СМИ писали, что в городе Сумы (Сумская область, Украина) прогремел взрыв. В области сработали ПВО. Кроме того, на одном из предприятий в Черкассах также после серии взрывов возник пожар, пишет RT.

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В Сумской области на севере Украины начался крупный пожар, власти призывают граждан не выходить из домов и закрыть окна. Об этом сообщает областная военная администрация. «Из-за пожара наблюдается задымление в отдельных районах города. В связи с этим жителей просят «плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений», — говорится в telegram-канале ведомства. На место выехали пожарные и экстренные службы. Ранее украинские СМИ писали, что в городе Сумы (Сумская область, Украина) прогремел взрыв. В области сработали ПВО. Кроме того, на одном из предприятий в Черкассах также после серии взрывов возник пожар, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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